La única “sopa” cuya consistencia no es líquida ni cremosa es la sopa paraguaya, una comida que se asemeja a una tortilla salada, aunque no lo es. Se trata de una receta tradicional de Paraguay, con presencia también en regiones del noreste argentino.

El origen de la sopa paraguaya se asocia con la época colonial y la fusión de tradiciones culinarias guaraníes y europeas. Una versión popular, sugiere que su creación fue accidental, cuando un cocinero habría añadido a una sopa ingredientes como harina de maíz, queso y cebolla.

Dentro de la gastronomía paraguaya, esta receta es considerada un plato tradicional y se consume en todo momento. Puede servirse como acompañamiento de carnes asadas o como un plato principal.

En Argentina, la sopa paraguaya se encuentra principalmente en provincias como Misiones, Corrientes y Formosa. En estos lugares, forma parte del recetario de las abuelas transmitido de generación en generación.

Receta de sopa paraguaya

Ingredientes

500 grs de harina de maíz

50 grs de manteca

300 grs de queso semi duro

3 cucharadas de aceite

2 cebollas picadas

3 huevos

1 taza de leche

½ taza de agua caliente

5 grs. de polvo para hornear

Sal a gusto

Cómo preparar la receta de sopa paraguaya

En una sartén colocar la manteca y saltear la cebolla hasta que quede transparente. Reservar. En un bol batir los 3 huevos y la leche a temperatura ambiente. Agregar la harina de a poco. Luego añadir la cebolla y sal. Mezclar. Por último, sumar el polvo para hornear (evitará que quede duro y seco) y el aceite. Incorporar. Cortar el queso en cubos. En un molde aceitado para horno (circular o rectangular) volcar la mezcla e ir agregando los cubos de queso. Llevar al horno a 200° durante unos 45 minutos.

