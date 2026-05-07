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Las tortas fritas son una de las recetas más populares en los días lluviosos y con bajas temperaturas. Esta preparación tradicional suele prepararse con grasa, aunque también se puede utilizar aceite común para simplificar el proceso.

La clave para lograr unas tortas fritas clásicas consiste en lograr que queden crujientes por fuera, esponjosas por dentro y dulces, con una lluvia de azúcar.

No obstante, se pueden añadir otros ingredientes a gusto del comensal. La torta frita se puede rellenar con membrillo, batata, queso y jamón, entre otros.

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Receta tortas fritas

Ingredientes

  • 500 grs de harina 000
  • Media taza de agua tibia
  • Azúcar común o impalpable (a gusto)
  • Sal
  • 50 grs manteca
  • Aceite de girasol

Cómo preparar tortas fritas

  1. En un recipiente redondo colocar la harina, la manteca (blanda, no fría), el agua, la sal y mezclar todo lentamente.
  2. Con la preparación lista, amasarla hasta que tenga algunos circulitos de aire en la superficie. Idealmente, dejar reposar una hora.
  3. Recortar bolitas y aplanarlas con la palma de la mano o una cuchara. Pinchar las bolitas con un tenedor.
  4. Colocar el aceite nuevo en una cacerola o sartén con profundidad y llevarlo al fuego. Cuando esté bien caliente, freírlas.
  5. Retirar y dejar reposar en papel absorbente. Espolvorear con azúcar.

EN ESTA NOTA Receta Tortas Fritas

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