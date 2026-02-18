Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarta de atún es una receta fácil y muy práctica para resolver un almuerzo o cena ya que rinde varias porciones y no requiere de mucho trabajo en la cocina.

El sabor no invasivo del atún es ideal para el relleno. Convierte a la preparación en un plato saludable para grandes y chicos ya que se trata de un pescado rico en ácidos grasos como el omega-3, que ayuda a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.

Las tapas criollas u hojaldradas para la tarta se consiguen en cualquier supermercado o almacén, pero también pueden cocinarse de manera casera.

El tiempo en el horno es la clave para que queden doradas sin partes quemadas, tanto como el armado del relleno lo es también para lograr una tarta bien jugosa y tierna.

Tarta de atún receta

Ingredientes

Tapas de pascualina criollas u hojaldradas

2 latas de atún en trozos natural o al aceite

2 huevos grandes o tres pequeños

1 cebolla grande

1 cebolla de verdeo

1 morrón rojo

Condimentos varios: sal, pimienta, perejil y orégano

Aceite o manteca

Queso cremoso (opcional)

Preparación de la receta

1- Calentar al horno a 180 grados.

2- Picar las cebollas y el morrón.

3- Colocar en un bowl los huevos y batir apenas con un tenedor.

4- Agregar las cebollas, el atún (colar antes el agua o el aceite de la lata) y los condimentos a gusto.

5- Sumar cubos de queso cremoso (opcional).

6- Enmantecar o enharinar una fuente redonda de 22 cm aproximadamente.

7- Colocar la primera tapa y volcar la preparación.

8- Tapar con el segundo disco de masa y unir con un repulgue los bordes. Pinchar la tapa superior con un tenedor para que la masa no se rompa en el horno.

9- Pincelar con aceite o manteca la parte de arriba.

10- Llevar al horno por 5 minutos a 180 grados, luego cocinar otros 15 minutos al mínimo. Retirar, esperar 5 minutos, cortar y servir.

