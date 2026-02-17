Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La torta matera es una pieza de repostería tradicional, similar al bizcochuelo aireado. Su receta está orientada a la eficiencia en la cocina, caracterizándose por ser una preparación de bajo costo y muy rendidora.

Para obtener la densidad adecuada es fundamental respetar las secuencias de batido y los parámetros de temperatura en el horno. La receta requiere una integración precisa de ingredientes secos y húmedos para evitar el colapso de la estructura durante la cocción, asegurando así la consistencia esponjosa que la distingue.

La torta matera, como su denominación lo indica, está vinculada al consumo de mate, y funciona como un acompañamiento versátil para diversas infusiones.

Receta de torta matera

Ingredientes

500 gramos de harina leudante

2 huevos

130 gramos azúcar

130 ml leche tibia

1 chorrito aceite

1 cda de manteca

1 pizca de ralladura de limón

Cómo preparar una torta matera

En un bol colocar 2 huevos, agregar el azúcar, esencia de vainilla, el aceite, la manteca e incorporar todo. Luego incorporar la leche tibia, mezclar e integrar. Ir agregando de a poco la harina leudante en forma envolvente (no batir). Después enmantecar una bandeja y colocar la preparación. Se le puede añadir crema pastelera o similares. Cocinar en horno a 180 grados por 45 minutos aproximadamente.

