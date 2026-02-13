Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El volcán de chocolate es un postre de origen francés que se destaca por su corazón de chocolate líquido. Esta preparación requiere una técnica de horneado precisa que garantice una temperatura interna inferior a la externa, evitando que el centro se solidifique. Este postre es una de las recetas ideales para compartir de a dos en San Valentín.

responde a una logística de producción que permite el servicio inmediato tras una cocción breve de aproximadamente 10 a 12 minutos.

Según especialistas en pastelería, el éxito de la receta depende de la proporción de los ingredientes: “El equilibrio entre el contenido de cacao y la cantidad de materia grasa es lo que define la viscosidad del centro líquido y la resistencia de la pared exterior”.

El volcán de chocolate presenta además una ventaja al ser una preparación que puede mantenerse refrigerada en crudo y hornearse minutos antes de su consumo, con una cocción de 10 1 12 minutos.

Receta: volcán de chocolate

Ingredientes

6 yemas

100 grs. azúcar

130 grs. manteca

20 grs harina

15 grs. cacao amargo

300 gr.s chocolate

6 claras

Cómo preparar la receta

Batir las yemas con la mitad del azúcar hasta blanquear. Agregar la manteca derretida junto con el chocolate para que se vaya derritiendo. Adicionar la harina tamizada con el cacao. Batir las claras con el resto del azúcar hasta que estén bien espumosas. Incorporar suavemente a la mezcla de chocolate. Poner la mezcla en moldes individuales para flan enmantecados. Cubrir con film y llevar al freezer por 2 horas como mínimo. Hornear a temperatura alta por 8 a 10 minutos, sin descongelar. Desmoldar y servir de inmediato, asi el chocolate se derrite en el interior. Acompañar con salsa de frutos rojos o helado de crema americana.

