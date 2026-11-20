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Un total de 120 nuevos profesionales graduados de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA- UARG) recibieron su título universitario este viernes en los actos realizados en el gimnasio del campus.

Por la mañana, recibieron su título graduados y graduadas de las carreras de Enfermería Universitaria, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Administración, Profesorado en Economía y Gestión de las Organizaciones, Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Organizaciones, Profesorado en Matemática, Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de Universidades, Tecnicatura Universitaria en Turismo, Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Comunicación Social y Profesorado en Letras.

En tanto que por la tarde, se entregaron los títulos a graduados y graduadas de las carreras de Licenciatura en Psicopedagogía, Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, Licenciatura en Trabajo Social, Analista de Sistemas, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, Tecnicatura Universitaria en Análisis Químico, Ingeniería Química y Profesorado en Historia.

“Es un día de fiesta, es el día que nuestros estudiantes reciben el título, culminan un poco antes, pero reciben el título hoy. Es un hecho simbólico importante, también es muy importante para sus familias, para sus parejas, para sus hijos, para todos quienes conforman ese núcleo que ayuda a que alguien pueda terminar de estudiar”, manifestó la decana Karina Franciscovic a La Opinión Austral.

“También es importante para la comunidad universitaria, docentes y no docentes, todos trabajamos para esto principalmente. Si bien la universidad tiene otros roles muy importantes, esta es la base fundamental y nos genera mucho orgullo cuando tenemos que entregar los títulos”, afirmó.

Por otra parte, la decana se refirió a los graduados NODOCENTES. “El personal no docente tiene una carrera que pueden estudiar en la universidad. Hoy nos pasó que los que recibieron el titulo eran personas que como estudiantes concursaron en algún momento entonces empezaron a conformar el claustro NODOCENTE, pero seguían siendo estudiantes de la unidad académica y culminaron sus carreras de base, matemática, ingeniería, química y algunos, la tecnicatura en organizaciones de las universidades. Esta es una universidad pequeña, el territorio en el que estamos es un territorio bastante pequeño, entonces se generan lazos que trascienden a un claustro, a una persona, es como una comunidad y creo que en los discursos de los graduados se vio porque decían que nadie se recibe solo, se necesita un poquito de todos”.

El acto de colación, realizado este viernes, se dividió en dos turnos, sobre lo cual explicó: “Cuando tenemos más de 100 graduados, lo dividimos en dos actos para que puedan estar las familias y tratamos de hacerlo siempre en el campus de la universidad porque entendemos que es importante para quien estudió y transitó estos espacios durante tanto tiempo poder recibir su título acá”.

“Preferimos hacer el esfuerzo y hacerlo dos veces para que todos estén cómodos. Por lo menos en los últimos cuatro o cinco años, hemos tenido que hacer dos eventos, por lo tanto significa que venimos aportando a la comunidad un número significativo de profesionales”, destacó.

“Como gestores tratamos de hacerlo lo mejor posible para seguir generando posibilidades, pero sin invisibilizar la situación compleja que estamos atravesando”. KARINA FRANCISCOVIC, DECANA DE LA UNPA-UARG

Por último, sobre cómo se ha desarrollado el año teniendo en cuenta el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y los paros, expuso: “Es muy complejo porque uno como docente entiende y los estudiantes también entienden que el reclamo siempre es genuino”.

“Como gestores tratamos de hacer lo mejor posible para seguir generando posibilidades, pero sin invisibilizar la situación compleja que estamos atravesando. Parte de poder seguir dando respuestas acá es el trabajo colectivo de muchas personas, pero también de instituciones como la municipalidad, asociaciones, áreas de provincia, entidades nacionales, con las que nosotros tratamos de trabajar y generar intercambios para seguir cuidando a esta universidad que creemos que es importante y quizás no todos llegan a dimensionar todavía el valor que tiene“.

Por su parte, Débora Díaz, la licenciada en Comunicación Social, expresó: “Estoy muy contenta, súper emocionada”.

La flamante profesional destacó que a pesar del escenario actual: “Sigamos apostando por la universidad pública que continúa brindando esta posibilidad de llegar a obtener nuestro título”.

Débora Díaz, flamante licenciada en Comunicación Social. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otro lado, Díaz mencionó que su tesis fue un producto comunicacional. “Gracias al cambio del reglamento de la tesis de licenciatura en Comunicación, realice un producto comunicacional, fue una serie de 20 fotografías documentales, que me llevó mucho tiempo, porque implicaba fotografiar a cuatro mamás que me abrieron las puertas de su casa y las pude acompañar durante varios meses”.

“Espero prontamente poder exhibirla en algún lugar porque uno se queda con la sensación de que la tesis la rendís en el aula y quedó ahí, puertas adentro, mi idea es poder abrirla a la comunidad y que la puedan conocer en algún momento”, mencionó.

Por último, sobre el ámbito laboral, comentó: “Nos pasa mucho a quienes estudiamos Comunicación de que empezamos a trabajar durante la carrera, me dedico a lo que estudio hace cuatro años, pero no es lo mismo con un título en mano. Mi idea ahora es poder viajar e indagar más como fotógrafa”.

Así fue el acto de colación de la UNPA-UARG

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