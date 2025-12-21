Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de haber cerrado el 1° de septiembre y a 48 horas de la Nochebuena, el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos vuelve a abrir.

El cartel de obra en el ingreso al aeropuerto de Río Gallegos. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

El acto oficial de inauguración de la pista tendrá lugar este lunes 22 y si bien inicialmente estaba programado para el mediodía, finalmente se realizará a las 16:00.

Recorrida

Hace dos semanas, la ministra secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio y la de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci realizaron una recorrida por las obras.

“Estamos muy contentas y satisfechas de lo que vimos. La pista es la parte más importante del proyecto y se va a poder inaugurar el 22 a la noche”, manifestó Ricci tras el recorrido por los 2.750 metros de infraestructura renovada. En la oportunidad, la funcionaria adelantó que habrá mejoras en las salas de preembarque, y en los espacios de atención al público, con nuevo diseño institucional de Aeropuertos Argentina 2000.

Soledad Boggio y Nadia Ricci en el Aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández”.

Además, puso en valor el avance tecnológico de la obra: “Es la segunda pista del país con estas características, se utilizó un tipo de material muy moderno, de tecnología alemana, que brinda mayor confort y seguridad en el aterrizaje”.

Primeros vuelos

La habilitación para operaciones comerciales del Aeropuerto de Río Gallegos quedará formalmente establecida a las 00:00 de este martes 23 de diciembre. El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizará en la capital santacruceña alrededor de las 02:00, y a las 03:00 partirá rumbo a Aeroparque.

Las obras comenzaron el 1° de septiembre y se extendieron durante 113 días.

Durante los últimos cinco años, Aeropuertos Argentina destinó más de 1.000 millones de dólares a nuevas terminales, pistas y calles de rodaje, en un plan coordinado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Secretaría de Transporte.

El fresado retirado de la pista se utilizó para mejorar los caminos secundarios en el Aeropuerto.

La obra, una de las más relevantes de los últimos años en materia de infraestructura aeroportuaria en Santa Cruz, integra el plan de modernización del sistema aeroportuario nacional. El proyecto abarcó la reconstrucción total de la pista principal, calles de rodaje y plataforma comercial, además de mejoras estructurales en la terminal de pasajeros y el área operativa.

El Aeropuerto de Río Gallegos conecta con distintos puntos del país, como Aeroparque, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ezeiza y Río Grande. Además, cuenta con vuelos hacia Islas Malvinas y Punta Arenas (Chile).

Es de destacar que el aeropuerto presenta un crecimiento en la operación internacional: según registros de enero a abril de 2024 en comparación con el mismo período de 2025, el total de pasajeros de vuelos internacionales aumentó un 52%.

En este sentido, su reapertura en plena temporada de verano es esencial para la conectividad y el movimiento turístico.