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Una llamativa tendencia que nació en las redes sociales llegó a Río Gallegos. Se trata de las denominadas “batallas de aura”, una propuesta que combina humor, cultura gamer y desafíos de presencia frente al público.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales y propone un particular encuentro para este domingo 23 de agosto, a las 18, en la Plaza San Martín de Río Gallegos, con entrada libre. “¿Quién tiene más aura? Vení a demostrarlo”, reza el flyer que invita a participar de esta llamativa propuesta, que busca trasladar a la ciudad una de las tendencias que se volvió viral en redes sociales.

Según la convocatoria, la propuesta será una oportunidad para “demostrar de qué está hecho cada participante y competir por el título de la persona con más aura de la plaza”.

¿Qué significa “farmear aura”?

Para entender la propuesta hay que detenerse en una expresión que se volvió cada vez más popular entre los usuarios de redes sociales: “farmear aura”.

El término “farmear” proviene del inglés to farm y tiene su origen en la jerga de los videojuegos. En ese contexto, hace referencia a repetir determinadas acciones para acumular recursos, experiencia u objetos dentro de un juego.

La palabra “aura”, en cambio, se utiliza en el lenguaje informal de internet para describir una especie de presencia, seguridad, carisma o autoridad que una persona proyecta frente a los demás.

La combinación de ambos conceptos dio lugar a una expresión que rápidamente se transformó en tendencia: “farmear aura” consiste, en términos humorísticos, en realizar acciones que permitan ganar prestigio o presencia simbólica frente a una audiencia.

De los memes a las plazas

El concepto se expandió principalmente a través de memes y videos publicados en redes sociales. En ellos, una persona, deportista, actor o incluso un animal puede ser presentado como alguien con una cantidad extraordinaria de “aura”.

Así aparecen expresiones como “+1000 aura”, “farmeo infinito” o “perdió aura”, utilizadas para describir determinadas actitudes o situaciones.

La lógica es sencilla: una acción considerada segura, llamativa o imponente puede sumar aura, mientras que una reacción incómoda, una caída, una duda o incluso una carcajada en el momento equivocado puede hacer que el protagonista “pierda aura”.

Con el crecimiento del trend, el fenómeno comenzó a salir de las pantallas y trasladarse a espacios públicos. En distintas ciudades, grupos de jóvenes empezaron a organizar batallas de aura, en las que los participantes deben mantener la compostura y demostrar su capacidad para proyectar seguridad mientras son observados por otras personas.

A diferencia de una competencia deportiva tradicional, las batallas de aura no dependen necesariamente de una habilidad física específica. El atractivo está en la actitud, la creatividad, la seguridad y la capacidad de sostener una determinada imagen frente al público.

La dinámica también refleja una característica propia de las redes sociales: convertir situaciones cotidianas en una suerte de videojuego, donde las acciones reciben una valoración simbólica.

En ese sentido, “farmear aura” funciona como una forma lúdica de medir algo tan subjetivo como el carisma. Una mirada, una pose, una reacción o la capacidad de mantener la seriedad pueden convertirse, dentro de la lógica del trend, en puntos a favor o en contra.