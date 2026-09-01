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Un nuevo caso de maltrato y abandono animal conmueve a Río Gallegos. Una perra fue encontrada en un avanzado estado de desnutrición y con sarna en un descampado ubicado al fondo del barrio Virgen del Valle, cerca de la ruta.

El hallazgo fue difundido por la rescatista independiente Carolina Echeverría, quien intervino para asistir al animal y ponerlo a resguardo.

Según explicó, recibieron el aviso de un vecino del barrio que caminaba con sus perros por el lugar y advirtió la presencia de la perra, que se encontraba sola y en condiciones extremadamente delicadas. “Está totalmente desnutrida y tiene sarna”, explicó Echeverría en un video en el que se observa a la can acostada al costado de una ruta, casi sin fuerzas para moverse.

“Le dejaron una cucha precaria y un perro muerto al lado”, relató al compartir las imágenes del rescate. En ellas puede observarse el cuerpo del otro animal, envuelto en una manta, a pocos metros del lugar donde permanecía la perra.

“Es un descampado donde no pasa mucha gente, no sabemos hace cuánto está ahí”, contó Echeverría a La Opinión Austral.

En ese sentido, explicó que la zona también es utilizada para el abandono de animales y para arrojar residuos de manera ilegal. “Este barrio lucha contra la gente que pretende hacer un basural clandestino en esa zona, que es usada también para descartar animales. Siempre rescatamos en la zona de campo”, señaló.

Y agregó: “Lamentablemente es gente con recursos la que abandona, porque hay que tener movilidad para hacer tantos kilómetros”.

Osa, la perra que fue rescatada

Tras ser rescatada, la perra, a la que llamaron Osa, recibió atención veterinaria por parte del profesional Guillermo Basualto. “El diagnóstico es desnutrición y sarna demodéctica. Estará en tratamiento en estos días, además de contar con alimentación de calidad”, explicó la rescatista.

Echeverría también contó cómo fue el momento del rescate y destacó el comportamiento del animal pese a las condiciones en las que fue encontrada.

“Nos miró como agradecida. Apenas llegamos, no me olvido de esa mirada. Se dejó agarrar, no intentó morder y lo primero que hizo fue acostarse y descansar cuando llegamos. Comió, tomó mucha agua. Tiene un carácter lindo, muy amorosa”, relató a este medio.

Actualmente, Osa permanece a resguardo de la rescatista, mientras continúa su recuperación y tratamiento.

Junto a la cucha encontraron el cuerpo de otro perro, que estaba envuelto en una manta.

Cómo colaborar con el tratamiento

Cómo colaborar

Quienes quieran ayudar a cubrir los gastos de tratamiento, atención veterinaria y alimento para Osa pueden realizar una colaboración a través de Mercado Pago.

Alias: wendy.bianka.fido

Titular: Cristina Musso (rescatista)

“Pedimos mil pesos, entre todos podemos ayudarla. Muchas gracias por ayudarnos en cada rescate”, expresó Echeverría.

Además, quienes quieran colaborar con alimento también pueden hacerlo. Actualmente necesitan polenta, arroz y fideos para los distintos animales rescatados que se encuentran bajo su cuidado.

Para coordinar las donaciones, pueden comunicarse con Carolina Echeverría a través de su cuenta de Facebook Carolina Patan RG.