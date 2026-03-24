Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, en el Centro Cultural Santa Cruz, se desarrolló el acto oficial por el 50 aniversario del golpe cívico militar ocurrido el 24 de marzo de 1976. A dicho encuentro acudieron ministros del Poder Ejecutivo, secretarios de Estado, diputados provinciales y familiares de detenidos y desaparecidos de la provincia.

Las palabras oficiales estuvieron a cargo de Jazmín Macchiavelli, Secretaria de Estado de Igualdad e Integración y del subsecretario de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández. Durante la jornada se recordó especialmente a los 19 santacruceños detenidos-desaparecidos, cuyos nombres forman parte de la historia y la identidad de nuestra provincia.

Macchiavelli: “Hoy es un día que nos tiene que servir para pensar, ya que pensar es siempre un acto de resistencia”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Al tomar la palabra, Macchiavelli subrayó: “Hoy es un día que nos tiene que servir para pensar, ya que pensar es siempre un acto de resistencia” y añadió: “No gratuitamente, contra lo primero que se atentó fue contra los ámbitos académicos, porque es donde se gestan y se profundizan las ideas”.

La emoción de una de las familiares de uno de los desaparecidos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego, mencionó que en diferentes medios se habló durante todo el día si eran 30 mil, 8 mil, etc. “La discusión era un número como si este número fuera lo que representara la cuantificación de la tragedia”, manifestó. “El número no es la tragedia, la tragedia es lo que pasó, el hecho”, subrayó.

Por su parte, Rubén Fernández calificó el golpe de estado como “uno de los momentos más dolorosos de la historia argentina, que quebró el orden constitucional y la vida democrática”.

Subsecretario de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Rubén Fernández. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Es importante entender que en Santa Cruz también hubo víctimas. Eran personas que vivían, estudiaban y trabajaban aquí. Honrar su memoria es una responsabilidad colectiva”, sostuvo.

Además, hizo hincapié en el rol de las nuevas generaciones: “Los jóvenes deben conocer esta historia, comprender sus consecuencias y comprometerse con la defensa de la democracia”.

La placa que se descubrió en el Centro Cultural Santa Cruz. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En tanto, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, destacó la importancia de sostener la memoria colectiva: “La memoria y la historia son fundamentales para no volver a equivocarnos como sociedad. La democracia se construye todos los días y parte de eso es reconocer nuestro pasado”, expresó.

En la misma línea, subrayó que mantener viva la memoria permite fortalecer la conciencia social y avanzar hacia una sociedad más justa.

Uno de los momentos más significativos fue el testimonio de Martín Villagra, sobrino del desaparecido Delmiro Segundo Villagra, quien compartió su experiencia personal: “La memoria se construye día a día. Es un proceso que lleva décadas y que debemos seguir fortaleciendo como sociedad”, expresó.

Villagra también destacó la importancia del acompañamiento entre familiares y el valor de sostener estos espacios de encuentro y recuerdo. La otra sobrina de Delmiro, Andrea Villagra, se mostró conmovida en gran parte del acto, sosteniendo una imagen de su tío.

Negacionismo

Por su parte, la secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea, se refirió a la importancia de la fecha conmemorada. Entrevistada por La Opinión Austral, manifestó que la reflexión es “el llamado a no olvidar”. “La memoria se construye en el día a día, es colectiva y sobre todo, es necesaria”, sostuvo.

Más adelante, la funcionaria señaló la necesidad de mantener viva la memoria para que las generaciones futuras tengan en cuenta lo que nunca más debe volver a suceder. “Estamos en un momento de inflexión, donde debemos celebrar la vida de estos que dieron la vida y no solamente conmemorar su desaparición, hay que celebrar la vida, hay que celebrar su lucha, y debe ser una bandera a seguir sobre todo para que nunca más en la Argentina existan procesos como los del 76’”.

Silvia D’Andrea, secretaria de Estado de Cultura. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Al ser consultada si la sorprendía el nuevo auge negacionista, respondió que los giros políticos del 83’ a esta parte “hacen que ya no me asombre nada”. “No me asombra el negacionismo porque es toda una tendencia en el mundo y lamentablemente Argentina no está fuera de ese contexto” y añadió: “Hay gente que buscar perder esta memoria”.

Más adelante, señaló: “Uno, treinta mil o diez millones hubieran sido exactamente lo mismo, no hay número, no hay forma de cuantificar lo que representó la desaparición de personas y el secuestro y la tortura, y el robo de bebés y en Argentina, la sistematización de la muerte”, dijo al tiempo que reflexionó: “No podemos permitirnos dejar que este tipo de enemigo, gane”.

La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger coloca un clavel en homenaje a un desaparecido. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

D’Andrea recordó que durante mucho tiempo se dijo que en Santa Cruz no había ocurrido nada en épocas de dictadura. “Hasta los que militamos desde el 83’ a esta parte durante mucho tiempo pensábamos que en la provincia nunca había pasado nada o que si había habido algo de algún santacruceño, había sido fuera de la provincia” pero “los hechos y la memoria nos demostró que no es así y está documentado”.

El acto culminó con la inauguración de una placa conmemorativa en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, y la entrega simbólica de 19 claveles, uno por cada santacruceño desaparecido.

A medio siglo del golpe, se volvió a poner en el centro la necesidad de recordar, reflexionar y transmitir la historia, entendiendo que la memoria colectiva es un pilar esencial para la construcción de una democracia sólida y duradera.