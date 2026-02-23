Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ubaldo Cayún, el vecino más longevo de Río Gallegos, falleció en la madrugada de este 23 de febrero.

Cayún había nacido el 5 de noviembre de 1918 en la isla de Chiloé, Chile, y tras varias décadas de trabajo en el campo sembrando papas, legumbres y trigo, a mediados de la década de los noventa decidió migrar a Argentina.

Como la mayoría de los inmigrantes chilenos se asentó en el barrio Belgrano, donde construyó su casa.

Junto a su esposa tuvo tres hijos: José, Laura y Álvaro. La familia creció y en su último cumpleaños recibió el cariño de sus siete nietos, 14 bisnietos y 8 tataranietos.

Dada la longevidad de don Ubaldo, La Opinión Austral lo visitó en varias oportunidades en ocasión de su natalicio.

Hasta sus últimos días, don Ubaldo disfrutaba de tomar mate, ver deportes y si se trataba de fútbol, ver los partidos de Colo-Colo, el equipo de sus amores.

A pesar de su pérdida de audición, siempre se mantuvo informado viendo las noticias y escuchando Radio LU12 AM680.

El año pasado, en su cumpleaños N° 107, José, su hijo mayor, contó cómo fue Ubaldo desde su rol de padre.

“Como papá, fue lo mejor. La época cuando nosotros estábamos creciendo era muy difícil mantener una familia, crecimos en el campo. El trabajo del campo es duro con la siembra y él nunca se dejó para nada, siempre andaba, por eso nosotros a veces decimos ¿cómo vive tanto? porque su vida no fue la mejor, siempre fue un hombre de trabajo”, manifestó.

En tanto que Laura destacó:

“Nos dio todo lo que pudo, no nos hizo faltar nada. Nos criaron con cariño y sin egoísmo y así somos nosotros, unidos, como nos criaron y así vamos siendo con nuestros hijos”.

Descansando y en su casa, como siempre fue su deseo, don Ubaldo se despidió del plano terrenal.

Sus restos están siendo velados en Cochería Ilhero, sita en 25 de Mayo 143, hasta este martes a las 16:30.