En la mañana de este lunes, en inmediaciones de la empresa CityBus en Río Gallegos, un hombre observó que había una perra abandonada con sus cachorros y a través de las redes sociales, comenzó a difundirlo.

Según pudo saber La Opinión Austral, al lugar se acercó una mujer que retiró a los cachorros, pero dejó a la perra. Ante la ausencia de sus cachorritos, la perra comenzó a llorar y a ladrar por lo que le pidieron que lleve de regreso a al menos uno de los perritos.

La perrita fue rescatada junto a su cachorro.

Cuando las proteccionistas que integran diferentes organizaciones supieron lo que estaba sucediendo comenzaron a ocuparse de la situación, fueron en busca de la perra, de apenas un año, que se encuentra desnutrida.

Hasta el momento, los intentos que han realizado para comunicarse con los adoptantes y explicarles las dificultades que los cachorros tienen para sobrevivir solos durante sus primeras semanas de vida, han sido infructuosos.

El cachorrito rescatado.

Desde la agrupación proteccionista “Valentín en cada Huella” dieron a conocer que “la mamá y el bebé que quedó ya están en resguardo y necesita atención veterinaria. En la imagen pueden ver el estado en el que se encuentra. Necesita recuperarse y estar tranquila para poder amamantar y sanar”.

En este contexto, expresaron: “No podemos entender estos casos. Publican, luego no contestan y, lo peor, cualquier persona se acerca y se lleva a las crías sin información ni seguimiento. Son recién nacidos. Dependen totalmente de su mamá. Separarlos en este momento es poner sus vidas en riesgo“.

Las proteccionistas están necesitando alimento de buena calidad para la perra y latas de Recovery.

“Apelamos profundamente a la solidaridad y responsabilidad de las personas que se llevaron a los hermanitos: por favor, comuníquense con nosotras y devuélvanlos. Sin su mamá no van a poder sobrevivir. A esta edad no regulan su temperatura, no comen solos y pueden descompensarse en cuestión de horas”, explicaron.

Durante las primeras semanas de vida, los cachorros deben estar con su mamá.

Para la recuperación, están necesitando alimento de buena calidad para la perra y latas de Recovery.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse por mensaje privado al perfil de Facebook “Valentín Huellitas”.

“Toda ayuda suma y es muy necesaria. Seamos responsables. No son objetos. Son vidas”, cerraron.