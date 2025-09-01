Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) lleva adelante un paro provincial por 48 horas este lunes y martes en rechazo a los descuentos salariales aplicados por el Gobierno provincial y en reclamo de la apertura inmediata de paritarias.

La medida de fuerza se enmarca en una fuerte protesta frente al Consejo Provincial de Educación (CPE) en Río Gallegos, donde trabajadores y dirigentes sindicales denunciaron que los descuentos alcanzan cifras altísimas. “Estaba en manos del Ejecutivo evitar este conflicto. En lugar de abrir paritarias, optaron por castigar con descuentos”, sostuvieron desde el gremio que nuclea a los docentes.

La secretaria adjunta de ADOSAC, Adriana Astolfo, dialogó con LU12 AM680 y confirmó que los haberes de muchas docentes, particularmente maestras jardineras en rol de preceptoras, fueron afectados con descuentos que van desde $300.000 hasta $600.000. “Son trabajadoras que ya cobran salarios bajo la línea de pobreza, con sueldos apenas por encima del millón de pesos. Estos recortes impactan de lleno en el sector más vulnerable”, señaló Astolfo.

Reclamo de paritarias y cuestionamientos al CPE

Desde el gremio remarcaron que el conflicto podría haberse evitado si el Ejecutivo provincial convocaba a paritarias, tal como había sido reclamado en el último congreso docente.

“El Consejo Provincial de Educación avanza con reformas y resoluciones sin consultar a nadie. Necesitamos discutir salarios y condiciones laborales, pero el CPE desconoce a nuestro gremio”, sostuvo la dirigente.

Astolfo también recordó que el Gobierno había prometido en campaña una recomposición salarial del 100% y la creación de más jardines de infantes, promesas que “hoy contrastan con la intención de cerrar salas y vaciar el nivel inicial”.

Fondo de huelga y apoyo solidario

Ante la magnitud de los descuentos, ADOSAC está organizando un fondo de huelga para acompañar a los docentes más afectados. Incluso jubilados y dirigentes sindicales –que no sufren retenciones por estar con licencia gremial– aportarán de sus ingresos para sostener la medida.

“Esto se sostiene solidariamente entre nosotros y con la ayuda de la comunidad. Es la única manera de enfrentar esta situación”, indicó Astolfo.

Según estimaciones del gremio, el paro de la semana pasada tuvo un acatamiento cercano al 75% en toda la provincia. El congreso docente que se desarrolla este lunes en Río Gallegos definirá cómo continuará el plan de lucha si no hay respuestas del Gobierno.

“Queremos sentarnos en paritarias para discutir salarios y condiciones de trabajo. No vamos a aceptar que se castigue a quienes luchan por sus derechos”, remarcaron desde ADOSAC.