Este lunes amaneció distinto el aeropuerto internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos. Sin el ir y venir de los empleados de las oficinas y sin pasajeros, La Opinión Austral pudo recorrer parte del predio en su sector externo a la zona de la pista. Tal como se había anunciado, iniciaron las obras de remodelación de la pista que, además, pasará a tener menos metros.

El proyecto incluye la rehabilitación de 2.750 metros que abarcan tanto el sector asfáltico como el de hormigón, con una inversión estimada de 24 millones de dólares. Fuentes del aeropuerto confirmaron que 80 personas trabajarán directamente en la obra y entre 40 y 60 de manera indirecta.

El cartel de obra en el ingreso al aeropuerto de Río Gallegos. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Cabe destacar que la pista 07-25 tiene una longitud de 3.550 metros, lo que la convierte –hasta el momento- en la más extensa del país. Sin embargo, con esta intervención pasará a tener 2.750 metros, por lo que la pista 02/20 de Tucumán de 3.500 metros pasará a ser la más larga del país.

Los detalles

Este proyecto abarcará la rehabilitación de la pista 07-25 del Aeropuerto Internacional de Río Gallegos, de acuerdo al programa de obras planificadas. El alcance del proyecto comprenderá la rehabilitación de la pista en 2.750 metros, comprendiendo tanto el sector de paquete asfáltico como el sector de pavimento de hormigón.

La Opinión Austral accedió a un pormenorizado detalle de las intervenciones que se realizarán, los trabajos en la pista 07-25 iniciará en el sector hormigón hasta la identificación de hormigón con el inicio de pavimento flexible. Vacío. El interior del aeropuerto sin gente. Postal hasta el 22 de diciembre. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Tras esto, comenzará la demolición de la losa de hormigón existente de un espesor de 35 centímetros. Luego, la excavación de caja/Mejorado y perfilado con un espesor 21 centímetros.

Las otras intervenciones serán en la base de “hormigón pobre” de un espesor promedio 20 centímetros y en la losa de hormigón simple con juntas R = 4,96 MPa de un espesor de 36 centímetros.

Cabecera y balizamiento

También se realizarán importantes tareas en la cabecera de viraje para aeronaves Clave C con márgenes pavimentados. Allí se trabajará con el fresado de la totalidad de la mezcla asfáltica existente que tiene un espesor de 13 centímetros. La base asfáltica CAS D19 AM3T de un espesor variable promedio 6 centímetros (Corrección de gálibo). Y en la base asfáltica CAS D19 AM3T de un espesor de 5 centímetros. Finalmente, en ese lugar se intervendrá en la carpeta asfáltica SMAs12 AM3T de un espesor de 4 centímetros.

Asimismo, habrá un importante trabajo de limpieza y sellado de fisuras e intervención de losas puntuales.

Otras de las tareas comprendidas en los trabajos que se estipulan realizar desde este 1° de septiembre hasta el 22 de diciembre, serán la readecuación de balizamiento y señalamiento diurno. Además, la instalación un nuevo sistema de detección de hielo, para el sistema de monitoreo superficial de pista.