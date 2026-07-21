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La División Aduana de Río Gallegos autorizó la venta mediante subasta pública electrónica de dos lotes de joyas de oro y plata que alcanzan una valuación de millones de pesos. La medida fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y establece que el remate se llevará adelante el próximo 6 de agosto de 2026 a través de la plataforma digital del Banco Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa forma parte del programa de comercialización de mercaderías secuestradas o rezagadas impulsado por la Dirección General de Aduanas, con el objetivo de optimizar el uso de los depósitos fiscales, reducir costos de almacenamiento y preservar los recursos del Estado.

La subasta será bajo modalidad electrónica

Según se informó oficialmente, la venta de los bienes se realizará exclusivamente bajo modalidad electrónica mediante el sistema de subastas públicas del Banco Ciudad, mecanismo que se encuentra vigente a partir de una adenda suscripta el 22 de septiembre de 2020 al convenio firmado entre la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la entidad bancaria porteña.

La disposición establece que los interesados podrán participar del proceso a través del portal de subastas del Banco Ciudad, donde se publicarán las condiciones de venta, las bases, las fotografías y las características detalladas de cada uno de los lotes ofrecidos.

Desde la Aduana señalaron que la comercialización se realizará en el estado en que se encuentran los bienes, los cuales serán exhibidos previamente conforme a las condiciones previstas para este tipo de procedimientos.

Dos lotes de joyas de alto valor

La mercadería incorporada a esta subasta corresponde a dos lotes integrados por joyas confeccionadas en oro y plata, cuyo valor económico asciende a varios millones de pesos.

Los detalles específicos de cada lote, incluyendo las valuaciones de base, la descripción de las piezas y la documentación fotográfica, estarán disponibles en el catálogo oficial publicado por el Banco Ciudad para consulta de los potenciales compradores.

La inclusión de estos bienes fue coordinada entre la División Coordinación de Secuestros y Rezagos de la Dirección Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera y las autoridades del Banco Ciudad, quienes confirmaron su incorporación al remate programado para agosto.

Qué incluye cada lote

De acuerdo con el anexo publicado junto a la disposición, el lote principal de la subasta tiene un valor base de $20.175.746 y está compuesto por una importante cantidad de joyas de plata, oro y piedras.

Entre los artículos se encuentran 60 anillos de plata, 24 anillos de plata y piedra, 243 anillos de oro y plata, 199 anillos de oro, plata y piedra, además de rosarios, aros, dijes y pulseras en distintas combinaciones de metales preciosos y piedras. También incluye 253 pulseras de plata, 78 dijes de plata, 122 dijes de plata y oro, 44 pulseras esclava de plata y numerosas piezas con apliques de oro.

En tanto, el segundo lote posee un valor base de $2.181.452 y está integrado por 10 anillos de origen sintético, 81 aros sintéticos y 50 dijes de fantasía. Toda la mercadería será ofrecida en el estado en que se encuentra al momento de la subasta.

Descongestión de depósitos aduaneros

En los considerandos de la disposición se destaca que este tipo de acciones contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos prioritarios de la Dirección General de Aduanas: el descongestionamiento de los depósitos donde se almacenan mercaderías secuestradas, abandonadas o rezagadas.

Además, la venta de estos bienes permite disminuir los costos derivados de su guarda y custodia, al tiempo que favorece el resguardo de la renta fiscal mediante la recuperación de valor económico a través de mecanismos transparentes y públicos.

La Aduana de Río Gallegos remarcó que las mercaderías incluidas cuentan con disponibilidad jurídica para su comercialización, condición indispensable para que puedan ser ofrecidas en una subasta pública.

Cuándo será la subasta y cómo participar

La subasta electrónica fue fijada para el 6 de agosto de 2026 y se desarrollará a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad.

Los interesados deberán registrarse previamente en el sistema de subastas de la entidad bancaria y cumplir con los requisitos establecidos para participar de las pujas. Allí también podrán acceder a toda la información vinculada a los lotes, incluyendo los valores base fijados para cada uno de ellos.

La autorización fue firmada por el administrador interino de la División Aduana Río Gallegos, Pablo Daniel Arguello, y dispone además la comunicación a las áreas competentes para continuar con el trámite administrativo y su correspondiente publicación oficial.