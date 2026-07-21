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En el día en que José Honorio Ortega habría cumplido 63 años, su hija Melisa Ortega dialogó con LU12 AM680 sobre lo que significa crecer con el legado del único santacruceño caído en la Guerra de Malvinas. También recordó la emoción que sintió al ver la bandera de las Islas Malvinas desplegada por la Selección Argentina después del triunfo frente a Inglaterra y expresó su agradecimiento a los veteranos que estuvieron presentes a lo largo de su vida.

Nacido en Río Gallegos el 21 de julio de 1963, Ortega perdió la vida el 28 de mayo de 1982, a los 18 años, durante el combate conocido como Darwin-Goose Green o Batalla de la Pradera del Ganso, uno de los episodios más cruentos de la guerra y donde escribió una página imborrable en la historia de Santa Cruz.

Melisa y su hermana melliza Carolina nunca conocieron a su padre, ya que su mamá cursaba un embarazo de cuatro meses cuando él partió al conflicto . Aun así, la figura de José Honorio Ortega siempre estuvo presente en su vida.

José Honorio Ortega, el único santacruceño caído en combate.

“Es como si lo tuviera conmigo todos los días”

“Yo lo vivo más con mis hijos. Ellos saben todo. Mi tío, que era su mejor amigo, nos cuenta muchas cosas y siempre dice que tenemos el mismo carácter. Y cuando ven a mi hijo junto a una foto de él, todos me dicen: ‘Es igual’. Es como si lo tuviera conmigo todos los días“, dijo.

Con el paso del tiempo, Melisa comenzó a reconstruir la historia de su padre a través de los relatos familiares, los veteranos y un viaje a las Islas Malvinas que marcó un antes y un después. “Yo tengo un tatuaje de un soldado arrodillado y una nena entregándole una rosa. Me dicen que tenemos muchas cosas en común, siento que, de alguna manera, siempre estuvo con nosotros“, señaló.

El viaje a Malvinas y una experiencia que marcó su historia

Durante décadas, sus restos descansaron bajo una lápida con la inscripción “Soldado sólo conocido por Dios“. Su identidad pudo confirmarse en 2018 gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mediante un análisis de ADN. Entre las pertenencias recuperadas también apareció un anillo de compromiso que permitió reforzar el reconocimiento por parte de su familia.

Su hija recordó que su primer acercamiento profundo a la historia de Malvinas llegó durante el rodaje del documental “Soldado sólo conocido por Dios” (2008), dirigido por Rodrigo Magallanes.

“Fue una experiencia muy linda. En ese momento todavía conocía poco de toda la historia. Recorrimos los lugares y los excombatientes nos contaban lo que habían vivido. Había camilleros, soldados de distintas provincias y, en cada comida, compartían sus recuerdos de la guerra. Escucharlos fue muy fuerte“, aseveró.

Los jugadores del seleccionado argentino mostraron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras el triunfo ante Inglaterra.

“Es por mi viejo y por ustedes”: el momento que la conmovió

Consultada sobre la emoción que sintió cuando la Selección Argentina desplegó la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras vencer a Inglaterra, confesó que fue un momento sumamente movilizante: “Hice un collage con una foto de los combatientes y otra de mi papá y escribí: ‘Es por mi viejo y por ustedes. Hoy se gana o se gana’. Cuando terminó el partido lloré. Mis hijos me abrazaban, en casa era un solo griterío. Lo vivimos con una emoción enorme“.

Antes de cerrar la entrevista, dejó una reflexión acerca del compromiso que siente al llevar el apellido Ortega. “Con mis hijos siempre hablamos de esto. Llevar este apellido nos obliga a hacer las cosas bien, porque venimos de una persona muy importante”, concluyó.

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