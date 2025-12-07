Agenda Navideña en Río Gallegos: descubrimiento del pesebre, talleres de cocina y manualidades, colecta solidaria y Papá Noel en Casa de Gobierno La Secretaría de Estado de Culto lanzó un diciembre colmado de propuestas para disfrutar en familia, con actividades de fe, talleres gratuitos, feria de emprendedores y una campaña solidaria para acompañar a la comunidad.

La Secretaría de Estado de Culto de Santa Cruz presentó su agenda navideña 2025 bajo el lema “Diciembre de Unión, Fe y Solidaridad”, una propuesta que busca acompañar a las familias de Río Gallegos con actividades que promueven la paz, la fe y la integración comunitaria. El mes se inaugurará con un emotivo encuentro el domingo 14 de diciembre a las 21 horas en Casa de Gobierno (Alcorta 231), donde se realizará por primera vez el descubrimiento simbólico del Pesebre, acompañado por coros que entonarán villancicos y la esperada presencia de Papá Noel, ofreciendo un momento de encuentro y emoción para los más pequeños.

Pero las actividades comienzan antes. El lunes 8 de diciembre se llevará a cabo la tradicional Peregrinación a Nuestra Señora de Güer Aike y a la Cruz Redentora de Jesús, que iniciará a las 06:00 desde el Km 0, en la Rotonda Bark. Durante el recorrido, la Secretaría brindará asistencia a los peregrinos con agua, frutas y acompañamiento logístico, además de la instalación de un tráiler móvil donde se registrarán testimonios y vivencias de quienes participen de este acto de devoción.

Talleres Navideños Abiertos a la Comunidad

Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Defensa 699)

Pan dulce casero: 11 y 17 de diciembre – 15:00

Adornos navideños: 12 y 18 de diciembre – 15:00

Materiales: rama de 40 cm, lana o hilo yute, lapicera, tijera, tela, hilo, aguja, guata o retazos para relleno

Parroquia Capilla Jesús Misericordioso (13 de Julio 793)

Tejido, manualidades y reciclado: 10 y 17 de diciembre – 15:00

Parroquia San Vicente de Paul (Ramon y Cajal 535)

Evangelios de la infancia de Jesús: 12 y 19 de diciembre – 19:30

Decoración navideña: 16 de diciembre – 17:00

Masitas y pan dulce: 17 de diciembre – 17:00

Llevar materiales de repostería o reciclado.

Parroquia Inmaculada Concepción (José Ingenieros 1007)

Taller de cocina y artesanías: 10 de diciembre – 15:00

Parroquia María, Madre de la Iglesia (Santa Cruz 105)

Ornamentación y galletas navideñas: 20 de diciembre – 15:00

Opcional llevar materiales de librería en desuso, reciclados o repostería.

Inscripciones

2966 767351 o en Casa de Gobierno (Alcorta 231), Secretaría de Culto.

Feria navideña y colecta solidaria

A lo largo del mes también se impulsará la participación en la Feria Navideña, destinada a emprendedores locales y comunidades de fe. La propuesta se desarrollará el 20 y 21 de diciembre, de 16:00 a 21:00, en el Complejo Cultural de Río Gallegos (José Ingenieros 60). Allí, artesanos, productores y creadores podrán exhibir sus trabajos en un espacio gratuito pensado para fortalecer la economía social y ofrecer alternativas locales para los regalos navideños. Para consultas o inscripción, se encuentra disponible la línea 2966-556789.

La Secretaría acompaña además la campaña solidaria “Un Juguete por una Sonrisa”, organizada por Lotería de Santa Cruz (LOAS), invitando a la comunidad a donar juguetes nuevos o usados hasta el 19 de diciembre. El punto de recepción será Perito Moreno 116, y todo lo recolectado será destinado a niños y niñas de la provincia para que vivan una Navidad más alegre.