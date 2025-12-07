Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Secretaría de Estado de Culto de Santa Cruz presentó su agenda navideña 2025 bajo el lema “Diciembre de Unión, Fe y Solidaridad”, una propuesta que busca acompañar a las familias de Río Gallegos con actividades que promueven la paz, la fe y la integración comunitaria. El mes se inaugurará con un emotivo encuentro el domingo 14 de diciembre a las 21 horas en Casa de Gobierno (Alcorta 231), donde se realizará por primera vez el descubrimiento simbólico del Pesebre, acompañado por coros que entonarán villancicos y la esperada presencia de Papá Noel, ofreciendo un momento de encuentro y emoción para los más pequeños.
Pero las actividades comienzan antes. El lunes 8 de diciembre se llevará a cabo la tradicional Peregrinación a Nuestra Señora de Güer Aike y a la Cruz Redentora de Jesús, que iniciará a las 06:00 desde el Km 0, en la Rotonda Bark. Durante el recorrido, la Secretaría brindará asistencia a los peregrinos con agua, frutas y acompañamiento logístico, además de la instalación de un tráiler móvil donde se registrarán testimonios y vivencias de quienes participen de este acto de devoción.
Talleres Navideños Abiertos a la Comunidad
Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Defensa 699)
- Pan dulce casero: 11 y 17 de diciembre – 15:00
- Adornos navideños: 12 y 18 de diciembre – 15:00
Materiales: rama de 40 cm, lana o hilo yute, lapicera, tijera, tela, hilo, aguja, guata o retazos para relleno
Parroquia Capilla Jesús Misericordioso (13 de Julio 793)
- Tejido, manualidades y reciclado: 10 y 17 de diciembre – 15:00
Parroquia San Vicente de Paul (Ramon y Cajal 535)
- Evangelios de la infancia de Jesús: 12 y 19 de diciembre – 19:30
- Decoración navideña: 16 de diciembre – 17:00
- Masitas y pan dulce: 17 de diciembre – 17:00
Llevar materiales de repostería o reciclado.
Parroquia Inmaculada Concepción (José Ingenieros 1007)
- Taller de cocina y artesanías: 10 de diciembre – 15:00
Parroquia María, Madre de la Iglesia (Santa Cruz 105)
- Ornamentación y galletas navideñas: 20 de diciembre – 15:00
Opcional llevar materiales de librería en desuso, reciclados o repostería.
Inscripciones
2966 767351 o en Casa de Gobierno (Alcorta 231), Secretaría de Culto.
Feria navideña y colecta solidaria
A lo largo del mes también se impulsará la participación en la Feria Navideña, destinada a emprendedores locales y comunidades de fe. La propuesta se desarrollará el 20 y 21 de diciembre, de 16:00 a 21:00, en el Complejo Cultural de Río Gallegos (José Ingenieros 60). Allí, artesanos, productores y creadores podrán exhibir sus trabajos en un espacio gratuito pensado para fortalecer la economía social y ofrecer alternativas locales para los regalos navideños. Para consultas o inscripción, se encuentra disponible la línea 2966-556789.
La Secretaría acompaña además la campaña solidaria “Un Juguete por una Sonrisa”, organizada por Lotería de Santa Cruz (LOAS), invitando a la comunidad a donar juguetes nuevos o usados hasta el 19 de diciembre. El punto de recepción será Perito Moreno 116, y todo lo recolectado será destinado a niños y niñas de la provincia para que vivan una Navidad más alegre.
