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Con actividades recreativas, deportivas, culturales, educativas y de entretenimiento, la jornada Aike Jugar convocó a cientos de niñas y niños este domingo en el Atlético Boxing Club de Río Gallegos.

Las familias colmaron el Atlético Boxing Club.

La actividad comenzó con una hora silenciosa, una propuesta pensada especialmente para aquellas infancias que requieren un entorno con menor cantidad de estímulos visuales, sensoriales y auditivos, promoviendo así una jornada inclusiva y accesible para todos. Luego, a partir de las 15:00 comenzó la propuesta central que se extendió hasta las 19:00 con múltiples espacios de juego, recreación y entretenimiento para las familias.

Enmarcada en el Mes de las Infancias, la jornada reunió la presencia articulada de más de 30 áreas y organismos del Gobierno Provincial, que acercaron diferentes propuestas y servicios a la comunidad generando un espacio de encuentro entre políticas públicas y las familias.

Bananin cantó, bailó y entretuvo al público. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Durante la tarde se desarrollaron actividades vinculadas al arte, la creatividad, el deporte, la tecnología, la salud, la alimentación saludable y la promoción de derechos, además de espectáculos, música, juegos como así también diferentes propuestas recreativas.

A su vez, se destacó el espacio “Mecanoroblox-Máquinas Gigantes”, que permitió a las niñas y niños acercarse a vehículos y equipamiento de distintos organismos provinciales, conocer su funcionamiento y participar de actividades vinculadas a la seguridad vial.

También hubo un espacio para dibujar y colorear. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

María Sanz, subsecretaría de Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), afirmó a La Opinión Austral: “Hubo mucho movimiento, por suerte hay mucho interés de los chicos. Les gusta pasear en karting y aprovechamos a enseñarles jugando que es lo más importante de todo. Además, nos acompañó el día que es fundamental”.

“Es importante aprender jugar, esto no es un pelotero, donde dejan a los chicos y se van, tienen que venir, quedarse, aprender, les estamos dando la licencia para habilitarlos a que circulen en el circuito”, explicó sobre el circuito que desplegaron.

En el exterior del polideportivo se dispuso un circuito vial señalizado en el que podían circular en bicicleta, sobre lo cual Roberto Antipa, jefe de Distrito de Vialidad Provincial, manifestó a La Opinión Austral: “Hablamos de la señales de tránsito, de la seguridad vial y los chicos interactúan con las bicis en el circuito. Tenemos la máquina donde pasean y la demostración de los nuevos camiones que hemos comprado”.

Roberto Antipa, jefe de Distrito de Vialidad Provincial. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Desde temprano, los nenes están a full con las bicis”, comentó y destacó la importancia de que “aprendan desde chiquitos, el uso del cinturón, entre otras cosas”.

El circuito de karting que desplegó la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Por último, Antipa saludó “a todos los compañeros de Vialidad, estamos terminando el Plan Invernal, exitoso y con mucho trabajo. Un saludo a sus familias y a ellos”.

Aike Jugar en imágenes

1 de 12 | Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 2 de 12 | Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 3 de 12 | Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 4 de 12 | La propuesta reunió a familias y distintas áreas del Gobierno Provincial en el Boxing Club de Río Gallegos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 5 de 12 | Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 6 de 12 | También hubo un espacio para dibujar y colorear. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 7 de 12 | Bananin cantó, bailó y entretuvo al público. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 8 de 12 | Los juegos inflables fueron una de las propuestas en Aike Jugar. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 9 de 12 | Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 10 de 12 | El circuito de karting que desplegó la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 11 de 12 | Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral 12 de 12 | Los Bomberos armaron una tirolesa para los niños. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral