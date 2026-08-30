Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Mes de las Infancias, el Gobierno de Santa Cruz llevó adelante este domingo la jornada “Aike Jugar”, una propuesta integral que reunió a niñas, niños y familias en el Boxing Club de Río Gallegos, con actividades recreativas, deportivas, culturales, educativas y de entretenimiento.

La iniciativa contó con la participación articulada de más de 30 áreas, organismos y entes provinciales, que dispusieron diferentes espacios para acercar sus propuestas y servicios a la comunidad. Entre ellos estuvo presente la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), que formó parte del sector denominado “Mecanoroblox – Máquinas Gigantes”.

Durante el encuentro, Vialidad Provincial presentó un circuito vial destinado a las infancias, una propuesta que el organismo desarrolla en distintos puntos de la provincia con el objetivo de acercar a los más pequeños conceptos vinculados con la seguridad vial y, al mismo tiempo, dar a conocer el trabajo que realiza diariamente en el territorio santacruceño.

La mascota de Vialidad Provincial acompañó las actividades destinadas a niñas y niños en el Boxing Club.

Al respecto, el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas y señaló a la Subsecretaría de Producción y Contenidos: “Acompañando esta hermosa jornada que ha armado el Gobierno Provincial de manera articulada con diferentes entes y organismos que la componen, directivas del gobernador Claudio Vidal en esta gran fiesta para todos los niños y niñas de Río Gallegos e incluso del interior provincial”.

Finalmente, aseveró: “Lo que hemos traído para presentar en esta ocasión es un circuito vial, que anteriormente ya veníamos presentando desde hace bastante tiempo en toda la provincia. De hecho, la novedad que tenemos hoy es que se está llevando a cabo la presentación de la mascota de Vialidad Provincial junto con el código QR de la aplicación para obtener toda la información de las rutas santacruceñas en una sola aplicación y que las personas la puedan conocer mejor”.

Leé más notas de La Opinión Austral