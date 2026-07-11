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El invierno se hará sentir con fuerza en Santa Cruz durante las próximas jornadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas que afectará a gran parte del territorio provincial entre el domingo 12 y el lunes 13 de julio. Entre las localidades afectadas se encuentran Rio Gallegos, El Calafate, Rio Turbio, 28 de noviembre y zonas aledañas.

De acuerdo con el organismo nacional, las condiciones meteorológicas previstas podrían generar acumulaciones significativas de nieve, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios durante la vigencia de la alerta.

Según el pronóstico oficial, el fenómeno comenzará a manifestarse durante la tarde y noche del domingo en la zona cordillerana de Santa Cruz, donde se esperan nevadas de variada intensidad.

La alerta amarilla emitida por el SMN advierte que el área afectada registrará nevadas persistentes, con valores de nieve acumulada que podrían ubicarse entre los 10 y los 20 centímetros. Además, no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual en algunos sectores.

Posibilidad de lluvia y aguanieve en zonas bajas

El informe meteorológico también señala que, en las áreas de menor elevación, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o aguanieve.

Este escenario podría generar complicaciones adicionales para la circulación vehicular debido a la formación de hielo sobre la calzada, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando las temperaturas descienden con mayor intensidad.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir la evolución de los pronósticos para conocer posibles actualizaciones de la alerta.

Recomendaciones ante la alerta amarilla por nevadas

Frente a la llegada de las nevadas, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas destinadas a reducir riesgos y evitar situaciones de emergencia.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar salir de los hogares mientras se desarrollen las condiciones más intensas del fenómeno.

Circular únicamente con vehículos adecuados y preparados para transitar sobre hielo y nieve.

También se aconseja llevar una pala como elemento de asistencia.

Revisar el estado de techos, canaletas y sistemas de desagüe para garantizar que puedan soportar la acumulación de nieve.

Mantener los ambientes ventilados para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.

Contar con alimentos no perecederos y agua potable suficientes para al menos tres días, contemplando posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

Preparar un kit de emergencia con linternas, pilas de repuesto, velas, fósforos, mantas térmicas, botiquín de primeros auxilios y los medicamentos necesarios para cada integrante del hogar.

Piden extremar los cuidados durante el inicio de la semana

Las alertas amarillas indican la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas y riesgos para determinados grupos de personas.

Por ese motivo, desde los organismos de prevención insisten en la importancia de adoptar medidas de resguardo, especialmente en rutas y caminos donde la acumulación de nieve puede reducir la visibilidad y dificultar la circulación.