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En los últimos días se registró la presencia de cuncunas, también conocidas como orugas peludas, gatas peludas o bichos quemadores, en distintos sectores de Río Gallegos. Ante esta situación, desde la página de Control Animal y Veterinaria Río Gallegos difundieron una advertencia dirigida a los vecinos, especialmente a quienes suelen salir a caminar con sus mascotas.

Según la publicación, estos ejemplares pueden encontrarse sobre los árboles, entre los matorrales y también en el suelo, por lo que recomendaron prestar especial atención durante los paseos y evitar que los perros y gatos se acerquen a la vegetación o entren en contacto con las orugas.

Las cuncunas son larvas de mariposas y polillas que se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de pelos o espinas. Algunas especies poseen estructuras capaces de liberar sustancias irritantes o tóxicas al entrar en contacto con la piel. En el sur de Argentina y Chile se destacan las orugas espinudas del género Ormiscodes, que se alimentan del follaje de distintas plantas y árboles nativos, entre ellos especies de los bosques de Nothofagus, como la lenga, el ñire y el coihue.

Su aspecto llamativo, puede despertar curiosidad, especialmente en niños y mascotas. Sin embargo, no deben tocarse ni manipularse, ya que sus pelos o espinas pueden provocar ardor, picazón, dolor, ronchas y reacciones alérgicas.

Qué síntomas pueden presentar las mascotas y cómo actuar ante el contacto

La principal preocupación está relacionada con los efectos que estas orugas pueden ocasionar en perros y gatos. Aunque no pican como otros insectos, sus pelos contienen sustancias irritantes que pueden generar intoxicaciones o reacciones alérgicas si los animales las huelen de cerca, las lamen o las muerden.

Desde las organizaciones animalistas advirtieron que las consecuencias pueden aparecer en cuestión de minutos. Entre los principales síntomas que deben generar preocupación se encuentran:

Babeo excesivo y repentino.

Hinchazón del hocico, los labios o la lengua.

Picazón intensa y movimientos repetidos para rascarse la cara.

Vómitos.

Dificultad para respirar.

Ante un posible contacto, es importante no frotar la zona afectada, ya que esto puede hacer que los pelos irritantes se incrusten aún más. La recomendación es lavar con abundante agua, dejando que escurra hacia afuera para arrastrar los restos y evitando que el animal la ingiera.

Luego, se debe acudir de urgencia a una veterinaria para que el profesional evalúe al animal e indique el tratamiento correspondiente. No se recomienda aplicar medicamentos ni realizar tratamientos caseros sin indicación veterinaria.

Sus pelos o espinas pueden provocar irritaciones y reacciones alérgicas al contacto.

También hay que tener precaución con las personas: el contacto directo con los pelos o espinas puede ocasionar irritación, ardor, picazón y ronchas. Si se produce una exposición, se recomienda lavar suavemente la zona con agua y jabón, sin frotar. En caso de dolor intenso, inflamación en el rostro o los labios, mareos o dificultades respiratorias, es necesario buscar atención médica inmediata.

La advertencia no se limita a Santa Cruz. En Río Grande, Tierra del Fuego, también se reportó la presencia de estas orugas.

Frente a este escenario, se recomienda pasear a los perros con correa, supervisar qué olfatean y evitar que se acerquen a orugas o zonas donde se observe su presencia. También es importante enseñar a los niños a no tocarlas ni intentar levantarlas.