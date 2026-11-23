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Una situación de cosificación a mujeres que involucra a alumnas, profesoras, preceptoras, personal de la Escuela Industrial N° 4 “José Menéndez” de Río Gallegos generó bronca e indignación de la comunidad educativa. Desde el Centro de Estudiantes compartieron un comunicado para repudiar el hecho e invitaron a acercarse a quienes necesiten ser escuchadas.

Alumnos de sexto año realizaron una Tier List llamada “Clasificación de las chicas” en la que escribieron los nombres de las mujeres en categorías sexistas como “inculeable”, “como wacha ajena” y “está chupete”, entre otras. El contenido se difundió el domingo 22 de noviembre y generó una ola de repercusión en la ciudad.

“Nos parece una falta de respeto gravísima que les parezca gracioso denigrarnos y cosificarnos poniéndonos etiquetas y clasificándonos como si fuéramos objetos“, escribieron las involucradas a los jóvenes que habrían hecho la lista, como Jeremías Miranda, Facundo Funes y varios compañeros .

Y continuaron: “Reducir a compañeras, docentes, preceptoras y trabajadoras de la escuela a un ranking según criterios de deseo, disponibilidad o desprecio no es inocente ni neutral, es una forma de maltrato y de exposición pública sin consentimiento“.

Además, consideraron que la situación afecta directamente la convivencia del entorno escolar, generando incomodidad, bronca y vulnerando el trato digno de las mujeres del establecimiento educativo. “Quienes crearon esta lista, quienes sumaron nombres o categorías tienen que hacerse cargo de sus actos”, sostuvieron.

“No vamos a naturalizar ni dejar pasar actitudes que nos rebajan, nos sexualizan sin permiso o nos tratan como objetos de consumo o burla. Exigimos respeto, responsabilidad y que se tome dimensión real de lo que implica fomentar este tipo de prácticas dentro de nuestra comunidad educativa”, agregaron.

El comunicado del Centro de Estudiantes

Desde el Centro de Estudiantes de la institución educativa compartieron un comunicado en el que expresaron repudió por la lista realizada por algunos alumnos de sexto año de la Industrial N° 4. “Queremos dejar en claro que este tipo de acciones no son una broma ni algo que deba tomarse a la ligera“, comienza el comunicado compartido en redes sociales.

Asimismo, agregaron que el clasificar, señalar o exponer a otras personas de esta manera “representa una falta de respeto que no podemos permitir ni normalizar dentro de nuestra comunidad educativa“. Desde la comisión directiva rechazaron las conductas de los estudiantes.

“Consideramos que nadie debe verse expuesto, juzgado o convertido en objeto de comentarios y valoraciones ajenas. Todos compartimos un mismo espacio educativo y eso implica respetar que detrás de cada persona hay sentimientos, experiencias y límites que merecen ser respetados“, sumaron en el escrito.

De la misma manera, aprovecharon el comunicado para invitar a las personas que se acerquen a ellos si necesitan ser escuchadas, quieran compartir algo o necesiten ayuda en algo. “Pueden acercarse a nosotros con total confianza, sabiendo que sus inquietudes serán recibidas con el respeto y la discreción que merecen“, sostuvieron.

Finalmente, explicaron que no van a minimizar lo ocurrido ni mirar hacia otro lado. “Estas situaciones no pueden seguir justificándose con simples bromas, porque el hecho de que algo se presente como humor no significa que deje de ser perjudicial o irrespetuoso para quienes se ven involucrados”, cerraron en el comunicado.