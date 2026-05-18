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Durante el Día de la Escarapela, que se celebra en Argentina cada 18 de mayo, alumnos de las salas de 4 y 5 del Jardín de Infantes N°1 visitaron La Opinión Austral y repartieron estas insignias utilizadas en las fechas patrias.

Romina, docente de la institución, habló con este medio sobre la iniciativa: “Surge en el marco del proyecto ‘EcoGuardianes’, donde buscamos la participación de los niños y las familias a través de la reutilización de materiales en desuso y la elaboración de escarapelas para la comunidad”, precisó.

Los pequeños y sus maestras salieron del jardín para recorrer distintos puntos de la ciudad. Pasaron por la plaza San Martín, donde entregaron escarapelas a policías y militares que participaban junto a la banda de la Policía. Luego, visitaron comercios ubicados sobre las avenidas San Martín y Kirchner.

“También fuimos al juzgado que está en la esquina de San Martín y Zapiola y, a la vuelta, pasamos por el diario”, indicó Romina. Asimismo, y tal como quedó retratado por las cámaras de LOA, destacó que sus estudiantes participaron “con mucha alegría, les gusta compartir lo que aprenden en el jardín”.

Detalló que “el sentido de pertenencia a nuestros país, a nuestra historia y a los símbolos patrios que nos representan, los trabajamos todo el tiempo de forma transversal, y los vamos uniendo con las demás fechas patrias”.

Y agregó que “lo que están aprendiendo sobre la escarapela se profundizará el 25 de mayo, el 20 de junio y culminará el 9 de julio con el Día de la Independencia. Observamos muchísima emoción y entusiasmo”.

La docente sostuvo que “al principio algunos chicos estaban un poco tímidos, pero en cuanto veían la sonrisa de los vecinos al recibir la escarapela, se llenaban de orgullo. Les encantaba ser ellos quienes se las prendían en el pecho a los adultos. Se sintieron verdaderos protagonistas de la jornada, sintiendo que estaban regalando algo muy importante”.

Consultada acerca de qué mensaje les gustaría transmitir a la comunidad a través de esta propuesta, expresó: “Desde el Jardín Nº 1 buscamos que los niños habiten su ciudad, que se sientan parte viva de Río Gallegos”.

Para cerrar, enfatizó que “el mensaje que queremos dejar es que la identidad nacional y el sentido de pertenencia se contagian. Si logramos que la comunidad mire el mundo con la inocencia y el respeto que mostraron los chicos hoy, construimos una sociedad mucho más empática y unida”.

1 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 4 | Pequeños del Jardín N°1 llevaron su proyecto solidario a LOA y otros puntos de la ciudad. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 4 | FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 4 |