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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este sábado 11 de abril se realizará un corte programado del suministro de energía en distintos sectores de Río Gallegos.

Según precisó la empresa estatal, la interrupción se extenderá de 08:00 a 09:00, con el objetivo de llevar adelante tareas de mantenimiento y poda, a fin de evitar futuros inconvenientes en el sistema eléctrico.

Las calles alcanzadas serán Mitre, Mascarello, Avellaneda, Don Bosco, Comodoro Py, El Cano, Santiago del Estero, Carlos Gardel y zonas cercanas. “Solicitamos a los vecinos tomar los recaudos necesarios”, pidieron desde SPSE.

EN ESTA NOTA corte de luz Servicios Públicos Sociedad del Estado spse

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