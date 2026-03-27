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La empresa transportadora de energía eléctrica, junto a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), anunció un corte total de energía en Río Gallegos para el domingo 29 de marzo.

El operativo afectará a toda la ciudad sin excepción y se extenderá desde las 06:00 hasta las 10:00 horas. Durante ese lapso, el suministro eléctrico permanecerá completamente interrumpido.

Desde la compañía indicaron que se trata de una intervención programada, por lo que solicitaron a los vecinos organizar sus actividades con anticipación.

Por qué realizan el corte de energía en la ciudad

El corte responde a la salida de servicio de la Estación Transformadora Río Gallegos. El personal técnico ejecutará ensayos y mediciones de rutina en el transformador de potencia de 220/33/13,2 kV.

Estas tareas resultan necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y prevenir fallas futuras en el suministro.

En paralelo, equipos de SPSE aprovecharán la interrupción para avanzar con trabajos complementarios en distintos puntos de la ciudad.

Trabajos de mantenimiento en el Centro Distribuidor N° IV

Entre las intervenciones previstas, el personal realizará tareas específicas en el Centro Distribuidor N° IV (CD IV).

Allí, los operarios ejecutarán revisiones, controles técnicos y mantenimiento en celdas de media tensión, con el objetivo de optimizar la distribución eléctrica en Río Gallegos.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos integrales permiten mejorar la confiabilidad del servicio a mediano y largo plazo.

Recomendaciones para los vecinos ante el corte de luz

Ante la interrupción total del servicio, SPSE pidió a la población tomar recaudos para evitar inconvenientes:

Desconectar equipos electrónicos sensibles antes del corte para prevenir daños cuando regrese la energía.

Cargar celulares, linternas y dispositivos electrónicos con anticipación.

Además, sugirieron prever actividades cotidianas que dependan del suministro eléctrico durante el horario afectado.

Un operativo clave para el sistema eléctrico

Desde la empresa remarcaron que estas tareas forman parte de un plan de mantenimiento esencial para sostener la estabilidad del servicio en Río Gallegos.

También agradecieron la comprensión de los vecinos y destacaron que el corte programado permitirá mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en toda la ciudad.