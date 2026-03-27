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El gobernador Claudio Vidal tomó este viernes juramento a Sebastián Georgion como ministro de Desarrollo Social Provincial, al tiempo que agradeció a la saliendo Luisa Cárdenas. Georgion viene de desempeñar funciones en la Secretaría de Estado de Ambiente, la Representación Provincial en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y la Secretaría de Estado de Gobierno de Interior, lugares en los que puso siempre de manifiesto su compromiso con la actual gestión gubernamental.

En ese marco, Vidal definió a Desarrollo Social como “un ministerio clave”, especialmente en el actual escenario económico. En ese sentido, subrayó que la cartera debe tener “cercanía con los vecinos, con la familia y con la sociedad en su conjunto”.

El mandatario sostuvo que el desafío no es solo asistencial, sino también estructural: “La única posibilidad de salir adelante es con trabajo, esfuerzo y producción”, afirmó, marcando una línea de gestión orientada a generar oportunidades.

“Sí, juro”, el momento de jura de Sebastián Georgion.

En su discurso, también dedicó un tramo a agradecer a la funcionaria saliente, destacando su compromiso desde el inicio de la gestión: “Hiciste todo lo que tenías que hacer en un momento difícil”, expresó, valorando el rol del equipo en un contexto nacional adverso.

Dirigiéndose a Sebastián Georgion, el gobernador fue claro: “A no bajar los brazos, a no rendirse. Podemos lograr muchísimos beneficios en la sociedad”, expresó, instándolo a profundizar el trabajo territorial y las políticas sociales.

Finalmente, Vidal convocó a todos los sectores a trabajar en conjunto: “Nos tenemos que enfocar en la producción y en el trabajo. Ese es el camino para salir adelante”, concluyó.

“El contexto es difícil”

Por su parte, Georgion agradeció a Dios y a su familia. A la vez, manifestó que estamos atravesando momentos difíciles que hay que transitar con responsabilidad y compromiso tal cual lo sostiene el gobernador Claudio Vidal. “Todo el mundo crítica y me parece que en esta época hay que dejar de lado la mezquindad”, remarcó.

Con el decreto firmado por Vidal con la puesta en funciones. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, tuvo especiales palabras para Jazmin Macchiavelli y Luisa Cárdenas, ambas lo precedieron en el cargo, destacando la labor que realizaron cuando estuvieron al frente de la Cartera que desde hoy estará oficialmente a su cargo. “Es importante resaltar la labor porque en el estado eso significa continuidad y nosotros formamos parte de un equipo y en el mismo hay un recambio”, indicó.

En otra parte de su discurso, Georgion habló de la función que hoy le toca asumir. En ese sentido, subrayó: “No importa el cargo que tengamos sino la responsabilidad que asumimos frente a la gente para poder resolver las situaciones que son bastante complejas”.

“La característica de este ministerio tiene que ver con la empatía con la responsabilidad, la solidaridad, pero no desde el discurso y de la boca para afuera, sino que implica ser consecuente entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando digo humanidad y empatía tengo que ponerme en el lugar del otro y entender que estamos frente a un ministerio que atiende y tiene demandas de situaciones que tenemos que resolver para los vecinos”, señaló.

Georgion: “Estoy convencido de este proyecto, en quien nos conduce y de que vamos a cambiar la realidad de Santa Cruz”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Por lo tanto, dijo que trabajará, pensando en la gente porque esa es la impronta es la impronta que tiene el gobernador desde que asumió el 10 de diciembre en 2023. “El contexto es difícil pero los desafíos son para las grandes personas. Los desafíos que nos tocan afrontar, son para los grandes equipos y acá nadie viene a servirse del estado. Nosotros vamos a servir al Estado a diferencia de otros y eso tiene que quedar bien claro”, amplió.

“Estoy convencido de este proyecto, en quien nos conduce y de que vamos a cambiar la realidad de Santa Cruz. Nadie dijo que va a ser fácil, me repitió el gobernador un montón de veces. Este es un proyecto que vino para quedarse, cambiar la realidad de los santacruceños, mejorarla y para sacar esa costumbre que tenían muchos de hacernos sentir que teníamos que vivir mal”, cerró.

Emoción de padre

Por su parte, La Opinión Austral pudo entrevistar a José Manuel Georgion el papá de Sebastián, quien se mostró emocionado por la nueva responsabilidad de su hijo. “Me puso muy orgulloso”, enfatizó. “Somos una familia que hemos militado siempre y que él llegue a este nivel, para nosotros es un orgullo”, reiteró.

La Opinión Austral entrevistó a José Manuel Georgion el papá de Sebastián Georgion. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Luego comentó que la familia es de zona norte, en su caso, de la localidad de Las Heras. Con su esposa “nos conocimos en Pico Truncado y ahí se empezó a armar la familia”, manifestó respecto a los cuatro hijos y los siete nietos que la integran.