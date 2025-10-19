Noah, el séptimo hijo varón de la familia Maciel Portillo, cumplió su primer año de vida el 9 de septiembre.

Noah, junto a su mamá Mirta y sus hermanos, a punto de soplar las velitas.

El bebé, que aún no recibió el Padrinazgo Presidencial, fue bautizado este sábado y entre los presentes estuvo el gobernador Claudio Vidal, quien lo había visitado en su hogar y se tras ofrecerse como padrino, cumplió con la palabra empeñada.

El menor de los siete hijos varones de Mirta Portillo y Sebastián Maciel, nació el 9 de septiembre de 2024 a las 15:02 en el Hospital Regional Río Gallegos. Pesó 2,840 Kg y midió 47 centímetros.

Sebastián Maciel y Mirta Portillo junto a Noah, el más pequeño de la familia. Foto: José Silva/La Opinión Austral

A las pocas horas del nacimiento del bebé riogalleguense, La Opinión Austral entrevistó a su papá y a su mamá y les consultó sobre sus expectativas respecto al Padrinazgo Presidencial.

“Noah se quedó tranquilo en los brazos del gobernador, fue un momento hermoso”, dijo Mirta, la mamá.

La noticia recorrió los medios y las redes sociales a lo largo y ancho del país, pero no hubo novedades al respecto. Sin embargo, en enero pasado en Escobar, provincia de Buenos Aires, Isaías Javier Maydana, nacido en marzo de 2024, recibió el título de ahijado del presidente de la Nación.

De costumbre a ley

El primer pedido de padrinazgo presidencial se remonta a 1907 y tiene su origen en la superstición de que el séptimo hijo varón de una familia puede convertirse en lobo en las noches de luna llena.

La norma buscaba darle una protección al niño que podía llegar a ser sacrificado por quienes creían en la leyenda y temían su conversión.

La costumbre se oficializó con un decreto durante la última presidencia de Juan Domingo Perón. A partir de aquél entonces ya son más de 11 mil los ahijados y ahijadas presidenciales.

La norma, que fue sancionada en septiembre de 1974 y promulgada en diciembre del mismo año, señala que “el Estado asegurará la realización gratuita de estudios a toda persona que haya sido apadrinada por el titular del Poder Ejecutivo”.

Dos años después, se reglamentó el otorgamiento de becas y en 2009, mediante el decreto 1416, se modificaron los requisitos y alcances.

De esta manera, el artículo 2° dejó establecido que “los cónyuges, los convivientes de hecho, madre o padre de estado civil soltero, que deseen obtener el Padrinazgo/Madrinazgo Presidencial deberán reunir el requisito de tener SIETE (7) hijos varones o SIETE (7) hijas mujeres, sin que sea impedimento que, intercalados entre los siete varones, haya nacido otro hijo de sexo femenino, o entre las mujeres alguno del sexo masculino, quedando sujetos a las siguientes condiciones: a) el padrinazgo/madrinazgo se concederá al séptimo hijo varón y/o séptima hija mujer, por orden cronológico de nacimiento; b) el ahijado/a presidencial, en su caso, deberá ser el séptimo hijo/a en línea recta sanguínea de madre o padre indistintamente; c) la condición de ahijado/a presidencial se perderá en caso de sentencia judicial condenatoria firme por delito penal”.

El Artículo 3° señala que “el Padrinazgo/Madrinazgo Presidencial será institucional.

Además, el Artículo 3°, señala que “el Padrinazgo/Madrinazgo Presidencial será institucional y continuará la tradición que consiste en el otorgamiento de una medalla recordatoria, facultándose a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, cuando ésta lo estime pertinente, a contribuir mediante los medios que considere necesarios al bienestar del ahijado/a”.

En tanto que el Artículo 4°, indica que los aspirantes “tendrán derecho al beneficio, aún cuando el bautismo religioso no fuere el católico”.

“El/la titular del Poder Ejecutivo Nacional podrá designar al funcionario que lo/la representará en el acto religioso del bautismo. Los padres del ahijado/a podrán proponer a otra persona de su familia o allegado para su representación, sin que ello impida recibir los beneficios del Padrinazgo/Madrinazgo Presidencial”.

Asimismo, está establecido que el Padrinazgo/Madrinazgo Presidencial “no crea derechos ni beneficios de naturaleza alguna a favor del ahijado/a ni de sus parientes, salvo los establecidos en el marco legal de la institución del Padrinazgo/ Madrinazgo Presidencial”.

Nación

El 11 de septiembre, este medio dio el anticipo exclusivo de que desde Nación, tras haber leído en La Opinión Austral la nota sobre el cumpleaños de Noah, querían contactarse con la familia santacruceña.

Posteriormente, en comunicación con este medio, la mamá de Noah, confirmó que se habían comunicado desde el área de Padrinazgo de Nación para consultar si deseaba avanzar en los trámites del Padrinazgo Presidencial, a lo que respondió afirmativamente, restando que inicie la presentación de la documentación.

Por otro lado, como estaba previsto por la familia del pequeño Noah, el bautismo y la fiesta de cumpleaños se realizaron en la misma jornada.

En una discreta pero emotiva ceremonia, el sacramento del bautismo fue administrado por el cura Sergio Soto en la Parroquia “Nuestra Señora de Fátima” ante la presencia de los padres de Noah, padrino y madrina, familiares y amigos cercanos.

