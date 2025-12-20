Ambientado en la ciudad de Belén, este sábado Casa de María, sita en avenida Gregores 840,abrió sus puertas para la 2da edición del Belén Viviente, una propuesta que lleva adelante la comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Río Gallegos.

Un soldado romano en el Belén Viviente. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante el recorrido, La Opinión Austral fue guiada por Lucía, de seis años, quien fue explicando de qué trataba cada uno de los puestos, destacó el trabajo de todos y expresó que “se merecen un descanso y disfrutar”.

Los Reyes Magos conversaron con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El seminarista “Nacho” contó cómo surgió la idea: “Vengo de misionar en varios países, Marruecos, España y en Europa, por lo general, los pueblos hacen las representaciones en las plazas y son mucho más grandes”.

Al ingresar a la Diócesis de Río Gallegos, donde se formará como sacerdote, le presentó la idea al cura Daniel Ferrari, quien dio el visto bueno, al igual que la comunidad, para llevar a cabo.

“El año pasado hicimos la primera edición, fue mucho más chica, pero fue un éxito, sorprendió muchísimo. Este año se hizo muchísimo más grande“, agregó.

Lucía, de seis años, la guía de La Opinión Austral en el Belén Viviente. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Esta es una forma diferente de llevar la Navidad en este camino de Adviento, donde nos venimos preparando para recibir a nuestro salvador que es el niño Jesucristo que viene a salvarnos. Mientras se va armando la estructura, vamos teniendo charlando, rezando, caracterizándonos, la gente que participa del Belén se da cuenta que no es una Navidad más“, expuso.

El puesto de comida con pan y mermelada. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El seminarista continuó explicando que “no se trata de la sidra, el pan dulce, los regalos de las doce, Papá Noel acá no existe, por eso están los Reyes Magos recibiendo las cartas. Los niños pueden traer sus cartas y si no las hicieron, pueden contarle a los Reyes, ellos van a tomar nota y les van a dar unos dulces. La idea es preparar el corazón“.

Los panaderos amasando el pan. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Destacó también como la primera edición llegó a los corazones de sus participantes. “Las familias dijeron: ‘Mi Navidad fue diferente, sentí el Niño Jesús en mi familia, en el corazón, fue otra mesa’, por eso este año se sumaron más personas”, mencionó.

Una hilandera en pleno trabajo. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Belén Viviente incluyó el traslado de animales como pavos reales, ovejas y peces, árboles y diferentes objetos, además de la caracterización de cada uno de los integrantes de la ciudad.

“Nacho”, el seminarista, contó a La Opinión Austral cómo surgió la idea de realizar un Belén Viviente. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Es todo un presupuesto”, reconoció “Nacho”. En este contexto, manifestó: “Tuvimos muchísimo gasto, la entrada es libre y gratuita y para quienes quieran colaborar, hay un alias en la entrada y una urna. La idea es que este Belén de la parroquia crezca año a año y establecer una guía de trabajo para que una vez al mes, podamos ir adelantando para poder hacerlo mucho más grande. Nuestro objetivo para más adelante es buscar un gimnasio para poder hacer el Belén Viviente que es único, vengo de Buenos Aires, mostré todos los adelantos y ni en Buenos Aires se ha visto en ninguna parroquia una presentación así“.

La lavandera también es parte de la recreación de la ciudad de Belén. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“En dos semanas se montó todo esto, es mucho sacrificio, pero con la alegría de que la gente de Gallegos puede venir y presenciar una Navidad no comercial, hoy en día todo es comercio, tenemos que cuidar más nuestro corazón”, recordó.

El puesto de verdulería con productos frescos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, mencionó que en el transcurso del día “se hace la adoración del niño, vienen los Reyes Magos a adorarlo, vamos todos los pastores, se hace este pequeño sketch y la gente se asombra”.

Un hogar de la ciudad de Belén. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“La idea es que tengan un toque mágico y que en ese toque mágico, Dios toque los corazones”, cerró.