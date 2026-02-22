Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal de Bomberos de Santa Cruz realizó una nueva intervención ante la presencia de avispas en una vivienda de Río Gallegos, siendo el tercer caso que se presenta en una semana.

El lunes, controlaron un nido de avispas en el patio interno de una vivienda en Brasil al 100 y el miércoles en el patio de una vivienda del barrio Jorge Newbery.

La intervención tuvo lugar este domingo al mediodía por parte del personal de la División Cuartel Uno que se presentó a una vivienda ubicada en Gobernador Moyano al 300, tras recibir un llamado por la presencia de un nido de avispas que generaba preocupación en los residentes.

El personal realizó un relevamiento en la estructura de la vivienda y detectó que los insectos utilizaban una antigua abertura de un “pasa cable” para ingresar y egresar, formando su colonia en el interior. En el sitio, colocaron un cobertor de seguridad para sellar el ingreso y neutralizar el foco de riesgo.

Por último, brindaron recomendaciones técnicas al propietario para evitar futuras filtraciones de insectos en la propiedad.