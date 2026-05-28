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Bomberos rescataron a un perro que había caído en un pozo este miércoles 27 de mayo en Río Gallegos. El operativo fue realizado por la División Grupo Especial Zona Sur en un terreno baldío situado en las inmediaciones de las calles 15 y 50, tras una alerta sobre la presencia de un animal atrapado.

El despliegue comenzó cerca de las 21:45, luego de un requerimiento emitido por la División Cuartel Central. A partir de ese aviso, integrantes de la unidad especializada se trasladaron rápidamente al sector a bordo del móvil operativo 1048.

El momento en que rescataron al perro que cayó en un pozo.

Al llegar, constataron que el can permanecía en el fondo del pozo sin posibilidades de salir por sus propios medios. Para concretar la maniobra, el equipo montó una línea de descenso mediante una escalera y utilizó un cabo de vida para sujetarlo y retirarlo de forma segura hacia la superficie, donde fue hallado en buen estado.

En el procedimiento también intervino personal de la División Comisaría Séptima, encargado de garantizar el resguardo del perímetro. Una vez finalizadas las tareas y verificado que el lugar no representaba peligros, la dotación regresó a su base a las 22:20 sin registrar inconvenientes.

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