Your browser doesn’t support HTML5 audio
A través de la página proteccionista Amigos de 4 Patas, Río Gallegos, se difundió un pedido de colaboración para localizar a un caballo que permanece desaparecido desde hace aproximadamente tres semanas.
Según indicó su propietario, se trata de un ejemplar tordillo lobuno, de gran tamaño, que fue visto por última vez antes de llegar a Chimen Aike.
“Ando en busca de este tordillo lobuno. Lo ando buscando hace tres semanas. La última vez fue visto antes de Chimen Aike. Al que sepa algo o lo vea, me avisa, porfa. Es un caballo grande, no es manso”, expresó en la publicación realizada el 10 de septiembre.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia