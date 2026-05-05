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La Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Santa Cruz (CAMARCO), cumplió el quinto aniversario con la apertura de una nueva sede en la calle Alberdi 741 de Río Gallegos. El acto estuvo encabezado por su presidente, Bautista Simón, acompañado de su comisión directiva e invitados especiales. Las inauguración de las nuevas oficinas, un espacio pensado para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto de toda la industria de la construcción, fue el motivo para este encuentro en el que se hizo un repaso de estos cinco años con hitos importantes, como haber sido sede del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción en 2023 en la ciudad de El Calafate.

La nueva sede de CAMARCO, en la calle Alberdi al 700 de Río Gallegos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En diálogo con La Opinión Austral, Simón subrayó el carácter especial del aniversario. “Son 5 años de nuestra delegación, dentro de los 90 años de la Cámara Argentina de la Construcción que se celebraron este año, hace muy poquito tuvimos la suerte de participar de un evento, la verdad que fue hermoso y único a la altura de justamente lo que representaba 90 años de la Cámara, que se realizó en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires“, expresó.

“Son 5 años de nuestra delegación, dentro de los 90 años de la Cámara Argentina de la Construcción”, dijo Bautista Simón a La Opinión Austral).

El presidente de CAMARCO Santa Cruz remarcó la importancia del nuevo edificio como punto de encuentro para el sector. “Hoy estamos en oficinas más grandes en la cual los socios van a poder participar; además de la actividad institucional que tenemos a través de los socios, hay distintas actividades que se realizan a través de la escuela de gestión, a través TIC que es Transformando e Innovando la industria de la Construcción, que con este espacio nos va a permitir que se puedan desarrollar”. En cuanto a la coyuntura, Simón advirtió sobre el contexto que atraviesa la actividad. “La verdad venimos de años muy difíciles, nuestra industria hace muchos años que viene con una desinversión importante. En los últimos años se agudizó con esto de que no haya obras de infraestructura financiadas a través de la nación“.

En ese sentido, planteó la necesidad de articular inversión pública y privada: “Nosotros siempre decimos desde la cámara bienvenida sea la inversión privada, pero la inversión en la infraestructura pública tiene que ser todo lo que sea necesario y la inversión privada todo lo que sea posible“. Y agregó: “Pero en este contexto, esperamos que de poco la infraestructura se empieza a tomar con seriedad y que se empiece a tomar como una política de estado y que trascienda los gobiernos“. Finalmente, sostuvo: “Tenemos que pensar en un plan de infraestructura de acá a 20 años“.

Nicolás Petric, vice primero de COMARCO, entrevistado por La Opinión Austral).

Por su parte, el vicepresidente primero de CAMARCO, Nicolás Petric, también se refirió al presente del sector y lo calificó como “bastante complicado“. Además, destacó el crecimiento institucional: “Es la cámara más joven de todo el país“. También anticipó nuevos pasos para la entidad: “Estamos también marcar un hito, algo histórico dentro de lo que es la industria de la construcción. Nos vamos a unificar con un instituto importante a nivel nacional acá en este edificio“.

En la misma línea, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre actores del sector: “Vamos a trabajar de forma mancomunada, que es lo que dijo el presidente, queremos ser parte de la unificación de todas las cámaras de la provincia, trabajar todos en conjunto por un bien en común y tratar de elevar el rol de la industria de la construcción que viene bastante caído de hace de varias décadas“. Por último, se refirió a la proyección a futuro del sector: “La idea es poder elevar el nivel de los que estamos hoy acá y a su vez, también los nuevos empresarios, las nuevas generaciones que también vayan apareciendo, que vengan de forma ordenada, articulada para que podamos tener una mejor resultado“.

Tomás Núñez de Montecarlo (izquierda), junto a Leandro Cimolai, de la empresa EDECO. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Cabe destacar que del acto participaron funcionarios como el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer; las diputadas Agostina Mora (Unión por la Patria) y Adriana Nieto (Por Santa Cruz); la diputada mandato cumplido, Roxana Reyes; y el presidente de la CCIARG, Leandro Fadul, entre otros.

“Lo que estamos viviendo ahora es una situación coyuntural” Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO

Durante el acto, luego de la presentación de Simón, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) es el ingeniero Gustavo Weiss, participó a través de videollamada.”Es una enorme satisfacción que una nóbel institución cumpla 5 años”, comenzó saludo, y felicitó a la organización en Santa Cruz por el esfuerzo en momentos difíciles para el sector: “Sabemos que son momentos difíciles y por eso felicito que inauguren una nueva sede, a pesar de las enormes dificultades. Eso demuestra la pujanza”.

Además, señaló que esa iniciativa “marca un sendero de optimismo, de futuro, un sendero donde la industria de la construcción va a estar presente en el desarrollo del país. No hay país posible sin el desarrollo de la construcción. Lo que estamos viviendo ahora es una situación coyuntural que tarde o temprano va a pasar y va a haber un impulso fuerte a la industria”.

La palabra de la política

La diputada (mandato cumplido) Roxana Reyes (UCR) estuvo presente en el evento, oportunidad en la que consideró a la industria de la construcción como clave. “Es el motor fundamental de cualquier economía y se necesita un plan de gobierno sobre la infraestructura“, dijo. “Hay que pensar que motorizar la construcción no solamente significa los puestos de trabajo directos, sino todo lo que tiene que ver con puestos indirectos“.

Diputada, mandato cumplido, Roxana Reyes (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Por su parte, la diputada provincial Agostina Mora (UxP) fue crítica de las políticas que no fomentan la construcción. “Es una actividad dinamizadora de la economía“, dijo, marcando que hay que poner en valor la obra pública “tan denostada y tan desfinanciada por este gobierno” y que “si no existe inversión desde el Estado que apoye la construcción, es difícil que las sociedades progresen“.

La diputada provincial Agostina Mora, otra de las presentes en el evento de COMARCO. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Mientras que la legisladora Adriana Nieto (Por Santa Cruz), presente en el evento, indicó coincidir con el presidente de CAMARCO, Bautista Simón, respecto a pensar una provincia y un país con infraestructura.

La diputada provincial Adriana Nieto, entrevistada por La Opinión Austral).

“Eso nos da la síntesis del crecimiento”. En tanto, bregó por tener expectativas de crecimiento. “Cuando se construye, nace algo nuevo, algo bueno“, dijo.