Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Día de la Inmaculada Concepción de la virgen María, la comunidad participará de una nueva edición de la Peregrinación de la virgen de Güer Aike.

El evento que anualmente reúne en la fe a los riogalleguenses tendrá cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

De acuerdo a lo previsto por la organización, la procesión iniciará este lunes a las 06:00 teniendo como punto de partida la rotonda Juan Bark, donde el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina impartirá la bendición a los peregrinos.

En la ruta, los caminantes encontrarán cuatro puestos de hidratación y/o bebida caliente, para lo cual deben prever llevar taza o vaso, y baños químicos. El primer puesto se ubicará en la entrada a la X Brigada de la Fuerza Aérea, el segundo en la entrada de la Escuela de Cadetes de Policía y el tercero, en la exermita de la Difunta Correa, a la altura del Servicio Penitenciario Provincial. El último puesto estará ubicado en las adyacencias del Río Gallegos Golf Club.

También se realizarán controles preventivos viales, de seguridad y bromatología.

También hay una convocatoria de ciclistas en el Monumento a Malvinas, ubicado en avenida San Martín, entre Beccar e Inmigrantes, a las 08:30 (habrá 10 minutos de espera).

Recordaron llevar casco, fruta y agua. También se pueden sumar en el camino.

Cabe mencionar que en una carpa del Ejército en Güer Aike, un grupo de 14 masajistas profesionales brindarán servicio gratuito para los peregrinos que lo precisen.

Por otra parte, para quienes no cuenten con transporte y no quieran o no puedan asistir a pie, habrán colectivos gratis. Desde CityBus Río Gallegos dieron a conocer que habrá dos unidades disponibles para ir a Güer Aike. La primera unidad saldrá a las 09:30, desde la terminal de ómnibus, sita en Paseo de los Arrieros y la segunda, a las 10:00.

En tanto que el regreso de la última unidad desde Güer Aike será a las 17:30.

Misas y bautismos

En Güer Aike se celebrarán misas a las 10:00, 11:30 y 16:00, arriba al pie de la virgen. La misa central celebrada por el obispo diocesano tendrá lugar a las 13:00, abajo en el predio, tras el arribo de la imagen de la virgen que en esta oportunidad será llevada en andas en el último tramo por algunos de los peregrinos que en 1982 participaron de la primera procesión.

Los bautismos tendrán lugar a las 14:00 y 15:00 en el predio y las inscripciones se realizarán desde las 10:30, presentando el DNI de la persona que será bautizada y de familiares y padrinos. También se brindará el sacramento de la reconciliación y habrá bendiciones durante la caminata y en el predio.

Desde la comisión organizadora, el diácono César Riquelme manifestó a La Opinión Austral: “La comisión ha tenido un día arduo, obviamente, porque es el día de afinar detalles, cargar cosas en los vehículos que los llevarán hasta Güer Aike. Hoy hemos trabajado en la parroquia San José Obrero toda la tarde con los jóvenes y el equipo de coordinación para preparar las colaciones que vamos a entregar a todo el personal afectado al servicio de Güer Aike, policía, bomberos, Cruz Roja, Bromatología, Gendarmería, a todas las organizaciones que nos ayudan”. “Ya estamos dispuestos para este lunes a las 06:00 a encontrarnos en la rotonda Bark y desde allí salir en procesión, nuestro padre obispo ya está preparado también, él va a estar para dar la bendición y desde allí salimos en caravana para después sumar a Fuerza Aérea y a Gendarmería Nacional en el trayecto. Esperamos que el clima nos acompañe y podamos tener una hermosa fiesta a los pies de nuestra madre santísima la virgen“, cerró.