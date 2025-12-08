Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La 45° Peregrinación a la Virgen de Güer Aike convocó este lunes 8 de diciembre a miles de personas que, desde la madrugada, emprendieron el camino hacia el santuario ubicado a las afueras de Río Gallegos. La manifestación de fe, que se desarrolla en el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, volvió a reunir a familias, grupos juveniles, ciclistas y creyentes que año tras año mantienen viva la tradición.

Muchos fieles iniciaron la caminata desde las 2 de la mañana, mientras que otros se sumaron al amanecer para llegar al punto de partida oficial fijado por la organización en la rotonda Juan Bark. Allí, a las 06:00, el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina, impartió la bendición inicial. El Grupo La Opinión Austral acompaña la jornada con una cobertura especial desde distintos tramos de la ruta y el predio.

Misa en la cima del cerro de la Virgen de Guer Aike el 8 de diciembre. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El obispo, quien recibió a los primeros peregrinos que arribaron en plena madrugada, resaltó la importancia de la jornada y la presencia juvenil que este año superó ampliamente a ediciones anteriores. “El año pasado nos había sorprendido la participación, pero este año se multiplicó por cinco o por diez. Ayuda el tiempo, pero también la Virgen llama”, señaló.

Puntos de asistencia, controles y operativo preventivo

Personal de seguridad para el operativo de prevención durante la peregrinación a la Virgen de Güer Aike. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Para garantizar el acompañamiento a quienes realizan el trayecto a pie o en bicicleta, se instalaron cuatro puestos de hidratación y bebida caliente. Se solicita a los caminantes llevar vaso o taza:

Primer puesto: ingreso a la X Brigada Aérea.

ingreso a la X Brigada Aérea. Segundo puesto: acceso a la Escuela de Cadetes de Policía.

acceso a la Escuela de Cadetes de Policía. Tercer puesto: exermita de la Difunta Correa, a la altura del Servicio Penitenciario Provincial.

exermita de la Difunta Correa, a la altura del Servicio Penitenciario Provincial. Cuarto puesto: zona del Río Gallegos Golf Club.

La organización confirmó que en la ruta se desarrollan controles viales, de seguridad y bromatología, con la participación de Policía, Bomberos, Gendarmería Nacional, Cruz Roja, áreas municipales y personal de Bromatología. El obispo Medina remarcó que el operativo comenzó desde la medianoche “para evitar riesgos ante el movimiento temprano de peregrinos”.

La bendición del obispo Ignacio Medina a los creyentes en el cerro de la Virgen de Güer Aike. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, en una carpa del Ejército instalada en Güer Aike, 14 masajistas profesionales brindan atención gratuita para quienes lo necesiten luego de la caminata.

Participación en bicicleta y alternativas de transporte

A las 08:30 se organizó también un punto de encuentro para ciclistas en el Monumento a Malvinas, sobre avenida San Martín. La convocatoria incluyó recomendaciones de seguridad, entre ellas uso obligatorio de casco, además de llevar fruta y agua. Los participantes pueden sumarse durante el trayecto.

Miles de peregrinos llegaron hasta el paraje Güer Aike a 30 kilómetros de Río Gallegos, algunos partieron a las 2 AM. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Para quienes no pueden caminar y no cuentan con vehículo, CityBus Río Gallegos dispuso dos unidades gratuitas hacia Güer Aike. La primera salió a las 09:30 desde la terminal de ómnibus, mientras que la segunda partió a las 10:00. El regreso de la última unidad está previsto a las 17:30.

Misas, bautismos y celebraciones en el santuario

Las celebraciones religiosas comenzaron desde temprano. En Güer Aike se programaron misas a las 10:00, 11:30 y 16:00 en la parte superior del predio. La misa central, presidida por el obispo Medina, tendrá lugar a las 13:00 en el sector inferior, tras la llegada de la imagen de la Virgen, que este año será llevada en andas en su último tramo por peregrinos que participaron de la primera edición en 1982.

Están previstas 4 misas y dos bautismos el 8 de diciembre en Güer Aike. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los bautismos están previstos a las 14:00 y 15:00, con inscripciones abiertas desde las 10:30. Los interesados deben presentar el DNI de la persona a bautizar y de familiares y padrinos. Además, durante toda la jornada se brindará el sacramento de la reconciliación y habrá bendiciones tanto en el predio como en el camino.

La organización: un trabajo previo y una jornada de fe

El diácono César Riquelme, integrante de la comisión organizadora, contó a La Opinión Austral que el día previo fue de intensa labor. “Es el momento de afinar detalles, cargar los vehículos y preparar las colaciones para policía, bomberos, Cruz Roja, Bromatología, Gendarmería y todas las organizaciones que colaboran”, explicó.

“Ya estamos dispuestos para este lunes a las 06:00 a encontrarnos en la rotonda Bark y desde allí salir en procesión. Nuestro padre obispo está preparado y va a estar para dar la bendición. Esperamos que el clima nos acompañe y podamos tener una hermosa fiesta a los pies de nuestra Madre Santísima la Virgen”, agregó.

Una tradición que cumple 45 años

Este año se conmemoran 45 años de la primera caminata, iniciada en 1980. Medina recordó los orígenes de la peregrinación y el crecimiento que tuvo en la comunidad riogalleguense. “Comenzó en 1980 y fue calando en el corazón de la gente. Damos gracias hoy a Dios por esta cuadragésima quinta peregrinación”, expresó.

En su mensaje final, el obispo dedicó una reflexión especial para la comunidad: “Hay un Dios que está con nosotros, hay una Madre que atiende nuestra súplica. En este tiempo de Adviento pedimos bendición para cada hogar y rezamos por las necesidades y dificultades sociales que atraviesa la gente”.

La peregrinación continúa a lo largo de toda la jornada, con miles de fieles llegando al santuario en una de las expresiones de fe más multitudinarias de la provincia.