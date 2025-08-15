Your browser doesn’t support HTML5 audio
Cientos de niños y niñas participaron este viernes del festejo del Día de las Infancias que se desarrolló en el gimnasio “Indio” Nicolai de la capital provincial.
Mientras que en el ingreso al gimnasio había una larga fila para tomar un helado soft, en el interior del centro deportivo se ubicaron juegos inflables, stands para el corte de cabello y de glitter y un escenario. También se repartió chocolatada y sándwich.
“Teníamos previsto arrancar a las 16:00 como había salido en todos los flyers y a las 15:00, tuvimos que abrir porque ya había empezado a acumularse gente, hasta el momento ingresaron 700 niños acompañados algunos por sus papás”, comentó Mónica Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Comunitario del Municipio, a La Opinión Austral.
“Los castillos son para varias edades porque tenés el toro que no es para niños pequeños, otro juegos que es para saltar vallas”, mencionó.
En el escenario se presentó un show de títeres, a cargo del Cenin N° 4, y una obra de teatro.
Además, en el predio del gimnasio, había caballos “para que los niños que quieran pasear, puedan hacerlo”.
“Es una tarde muy linda, con un montón de sorpresas”, acotó.
Finalizando, Gutiérrez adelantó que luego de esta jornada organizada por los siete cenines y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, cada uno de los cenines realizará una actividad en su jurisdicción
