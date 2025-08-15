Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cientos de niños y niñas participaron este viernes del festejo del Día de las Infancias que se desarrolló en el gimnasio “Indio” Nicolai de la capital provincial.

Los niños disfrutaron s los helados soft. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Mientras que en el ingreso al gimnasio había una larga fila para tomar un helado soft, en el interior del centro deportivo se ubicaron juegos inflables, stands para el corte de cabello y de glitter y un escenario. También se repartió chocolatada y sándwich.

En el gimnasio se instalaron juegos inflables para diferentes edades. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Teníamos previsto arrancar a las 16:00 como había salido en todos los flyers y a las 15:00, tuvimos que abrir porque ya había empezado a acumularse gente, hasta el momento ingresaron 700 niños acompañados algunos por sus papás”, comentó Mónica Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Comunitario del Municipio, a La Opinión Austral.

En el predio del gimnasio, se realizaron mini cabalgatas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Los castillos son para varias edades porque tenés el toro que no es para niños pequeños, otro juegos que es para saltar vallas”, mencionó.

Durante la jornada, hubo cortes de cabello gratuitos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En el escenario se presentó un show de títeres, a cargo del Cenin N° 4, y una obra de teatro.

El stand de glitter fue otra de las atracciones del festejo. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Además, en el predio del gimnasio, había caballos “para que los niños que quieran pasear, puedan hacerlo”.

Una larga fila para tomar un helado en el festejo por el Día de las Infancias. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Es una tarde muy linda, con un montón de sorpresas”, acotó.

Los más pequeños compartieron una divertida tarde en el “Indio” Nicolai. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Finalizando, Gutiérrez adelantó que luego de esta jornada organizada por los siete cenines y la Secretaría de Desarrollo Comunitario, cada uno de los cenines realizará una actividad en su jurisdicción