Durante este verano, el transporte de línea urbana de Río Gallegos modificará su frecuencia.
Desde la empresa informaron -mediante la aplicación- que a partir de este lunes 15 de diciembre se modifican los horarios del servicio.
Según indicaron, el horario de verano inicia a las 06:30 y finaliza a las 23:50. “Los horarios son como el servicio de los días sábados”, señalaron.
De esta manera, los horarios de lunes a sábados son los mismos y los domingos y feriados se mantienen los horarios ya establecidos.
Cabe recordar que la aplicación indica en tiempo real los horarios de cada una de las líneas de colectivo.
