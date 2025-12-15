Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante este verano, el transporte de línea urbana de Río Gallegos modificará su frecuencia.

Desde la empresa informaron -mediante la aplicación- que a partir de este lunes 15 de diciembre se modifican los horarios del servicio.

Según indicaron, el horario de verano inicia a las 06:30 y finaliza a las 23:50. “Los horarios son como el servicio de los días sábados”, señalaron.

De esta manera, los horarios de lunes a sábados son los mismos y los domingos y feriados se mantienen los horarios ya establecidos.

Cabe recordar que la aplicación indica en tiempo real los horarios de cada una de las líneas de colectivo.