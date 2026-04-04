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Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de abril de 2026 en la ciudad de Río Gallegos y anunció que se espera una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 13°C.

Durante la madrugada, la temperatura será de 5°C, con vientos del sector Sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

En la mañana, se espera una temperatura de 6°C. Con vientos -en dirección Oeste- que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.

Por la tarde, la temperatura máxima será de 13°C, con vientos del Noroeste de hasta 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura bajará a 9°C con vientos predominantes del Noroeste de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

De acuerdo con Meteored, la temperatura máxima del día será de 15°C a la tarde. La sensación térmica más baja será de 2°C a las 05:00.

Las ráfagas de viento más intensas alcanzarán los 32 km/h a las 20:00.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

Según Windguru, la temperatura máxima será de 13°C en horas de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas de hasta 35 km/h a las 21:00.

El viento en Santa Cruz ahora en vivo y en directo

El Clima en Santa Cruz

El clima predominante de la zona es semidesierto patagónico, frío, seco, con vientos constantes procedentes del Pacífico.

Sin embargo conviven dos tipos de clima en la provincia de Santa Cruz: el clima árido patagónico del centro y este y el clima frío húmedo del oeste. En una delgada franja que se extiende de norte a sur a lo largo de la cordillera patagónica, prevalece el clima frío húmedo que tiene la influencia del Pacífico en lo que hace a la producción de lluvias y nieve.

El rasgo típico del clima más distintivo durante la mayor parte de la provincia de Santa Cruz es el soplo casi constante de vientos procedentes del océano Pacífico.

La influencia de este clima frío húmedo no supera los 50 kilómetros desde el límite internacional con Chile, haciéndose evidente el contraste respecto del clima propio de la meseta. Las lluvias son otoñales e invernales. El clima árido patagónico, se caracteriza por tener temperaturas anuales de entre 5 y 10 °C, oscilando en enero de 12 a 20 °C y en julio de -15 a -7 °C.

Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, haciendo notorio el contraste paisajístico entre la región montañosa lluviosa del oeste y la meseta de reducidas precipitaciones. El viento que sopla del oeste, noroeste y suroeste, es un verdadero protagonista que erosiona todo a su paso. En la meseta central las precipitaciones son reducidas: varían entre 150 y 200 mm anuales.

Las nevadas son frecuentes en toda la provincia siendo mayores en el oeste en las cercanías de la cordillera que en el este cerca de la costa, pero en general es frecuente ver nieve en toda la provincia, sobre todo en invierno.

Ecosistema de Santa Cruz

En general, el clima de la región es árido y frío con temperaturas muy bajas casi todo el año y fuertes amplitudes térmicas y lluvias insuficientes, determinando el bioma del semidesierto, donde predominan los pastos duros de estepa y tusacs tales como el neneo, coirón y adesmias como la Adesmia campestri y la Adesmia volckmanni. Si bien, la zona de la cuenca del río Santa Cruz en su región extraandina se encuentra favorecida por un clima morigerado merced al fuerte influjo oceánico, esta es la región de las llamadas Pampas de Diana, hacia los contrafuertes y pedemontes andinos también es importante la humedad, hasta el grado de favorecer la existencia de bosques, correspondientes a la selva fría magallánica de fagáceas y coníferas (lenga, cohiue, ñiré, canelo, mañiú, abeto este último, alóctono), aunque debido a las altitudes, la franja húmeda cordillerana, con un promedio anual de precipitaciones de 800 mm, es fría casi todo el año.

Clima en la Patagonia

El clima de la Patagonia se ubica en los de tipo moderado, con cuatro estaciones bien definidas, con primaveras y otoños cortos y largo invierno, y gran amplitud entre las temperaturas de invierno y de verano. Un corte transversal muestra amplitudes térmicas anuales de más de 10° en San Carlos de Bariloche, de más de 17° en Maquinchao, en el corazón de la Meseta, y de unos 13° en Carmen de Patagones, a 30 km del Atlántico. Debido a su altura, el área de Maquinchao (cerca de 800 m sobre el nivel del mar) alcanza excepcionalmente los 30° bajo cero, con to que resulta tan fría como las áreas más frías de la Patagonia austral. La temperatura media en invierno, sin embargo, es de -2°, la misma que en la Tierra del Fuego argentina. Las temperaturas máximas absolutas son altas en la Patagonia, con marcas de hasta 45° en la parte oriental de la mesopotamia configurada por los ríos Colorado y Negro, y un poco menos en Carmen de Patagones. En Maquinchao pueden sobrepasar los 35°, en tanto que alcanzan a los 30° en Ushuaia.

AI sur del paralelo 30°S se hacen dominantes los vientos del oeste, que abandonan en la cordillera su carga de humedad procedente del Pacífico: las lluvias pasan de los 2.000 mm, hasta los 5.000 mm en la vertiente occidental (Chile), a los 600 y 400 mm de precipitación en la oriental (Argentina). En la región extraandina, la zona de máxima sequedad, conformada por la isohieta de los 200 mm de precipitaciones, parte de la porción media del río Colorado y se extiende hacia el sur para cubrir todo el largo hasta el estrecho de Magallanes. La humedad aumenta en el ángulo noreste y hacia el norte del ámbito, amén de hacia el oeste franco, en que llega hasta los 400 mm en la porción sur de la Cordillera -500 mm y más en Tierra del Fuego-, y 800 y hasta 1.000 mm de precipitación en áreas.