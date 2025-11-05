Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este jueves 6 de noviembre en la ciudad de Río Gallegos y anunció que se espera una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 7°C.

Durante la madrugada el cielo estará nublado, con temperaturas cercanas a los 7°C. El viento soplará del Suroeste con velocidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%.

En la mañana el cielo continuará mayormente nublado, con una temperatura de 14°C y viento del Suroeste de 13 a 22 km/h.

Por la tarde se espera que continúe el cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 16°C. El viento soplará desde el Suroeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 9°C. El viento rotará al Este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

De acuerdo con Meteored, la jornada del jueves 6 de noviembre será mayormente nublada, con momentos parciales de sol. La temperatura mínima será de 7°C durante la madrugada y la máxima alcanzará los 16°C por la tarde.

El viento soplará del Oeste y Suroeste con velocidades de entre 11 y 49 km/h, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h en horas del mediodía. La sensación térmica más baja se registrará durante la madrugada, con valores cercanos a 4°C.

El índice de rayos UV alcanzará un valor medio de 4 alrededor de las 14 horas, por lo que se recomienda el uso de protector solar de factor 6-10. No se esperan precipitaciones para toda la jornada.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

Según el modelo de Windguru, este jueves 6 de noviembre en Río Gallegos predominarán los vientos del Oeste y Suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 29 km/h y ráfagas máximas cercanas a 43-44 km/h durante el mediodía.

Las temperaturas se mantendrán entre los 7°C y 15°C, alcanzando su punto más alto hacia las 15 horas. No se prevén precipitaciones y el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y mayormente cubierto a lo largo del día.