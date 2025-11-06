En el día de su cumpleaños N° 90, Christine Garvie de Halliday recibió una sorpresa cuando su familia le pidió que salga de la casa con los ojos tapados.
La calle Sarmiento estaba cortada y a lo lejos comenzaba a escucharse una melodía. La Banda de Música “14 de Noviembre” de la Policía de Santa Cruz se acercaba para saludar a “Granny”, como cariñosamente la llaman en su familia.
La emoción embargó a la mujer que cumplió nueve décadas y jamás imaginó un agasajo de estas características.
Abrazada de sus bisnietos Jim, Hanna y Elena, escuchó el feliz cumpleaños que a todo ritmo le interpretaron los músicos de la banda de la Policía de Santa Cruz.
Christine nació el 6 de noviembre de 1935 y desde entonces, su vida ha sido un ejemplo de fortaleza y dedicación.
Comenzó su carrera como enfermera en el Hospital Británico de Buenos Aires, donde se destacó por su pasión y compromiso con su trabajo.
Fue su decisión de ir como enfermera a una estancia en Neuquén lo que cambió su vida para siempre. En la Patagonia, conoció a Jimmy Halliday, con quien se casó en 1957. Su amor fue el comienzo de una hermosa familia.
En 1958, nació su primera hija, Cathy, y dos años después, la familia se trasladó a Río Gallegos, donde nació su segundo hijo, Eduardo, en 1960. Los Halliday vivieron en la estancia Los Pozos, un lugar que se convirtió en su hogar y donde Christina se avocó enteramente a su familia.
Para la familia Halliday este año la emoción es aún mayor porque el 1° de agosto celebraron 140 años de historia.
“Granny”, abuela de cuatro y bisabuela de siete, llega a sus nueve décadas con buena salud y mucha independencia. Se ocupa personalmente de sus turnos médicos, sus compras y además, hace streching.
Disfruta especialmente de la música y de tejer, su hijo es el encargado de hilarle la lana que ella necesita para que en cada temporada otoño – invierno toda la familia tenga el abrigo asegurado.
Además, no se pierde actos, bailes o cualquier actividad en la que sus nietos y bisnietos sean participes.
Desde la familia destacaron el “trabajo invisible” de la Banda de Música Policial “14 de Noviembre” que con sus interpretaciones acompaña a la comunidad en momentos únicos como la celebración de los 90 años de “Granny”.
