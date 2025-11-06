En el día de su cumpleaños N° 90, Christine Garvie de Halliday recibió una sorpresa cuando su familia le pidió que salga de la casa con los ojos tapados.

La calle Sarmiento estaba cortada y a lo lejos comenzaba a escucharse una melodía. La Banda de Música “14 de Noviembre” de la Policía de Santa Cruz se acercaba para saludar a “Granny”, como cariñosamente la llaman en su familia.

La emoción embargó a la mujer que cumplió nueve décadas y jamás imaginó un agasajo de estas características.

“Granny” junto a sus bisnietos Elena, Hanna y Jim.

Abrazada de sus bisnietos Jim, Hanna y Elena, escuchó el feliz cumpleaños que a todo ritmo le interpretaron los músicos de la banda de la Policía de Santa Cruz.

Christine nació el 6 de noviembre de 1935 y desde entonces, su vida ha sido un ejemplo de fortaleza y dedicación.

La cumpleañera con Eugenia, esposa del nieto Teddy, disfrutando de la presentación de la banda.

Comenzó su carrera como enfermera en el Hospital Británico de Buenos Aires, donde se destacó por su pasión y compromiso con su trabajo.

Fue su decisión de ir como enfermera a una estancia en Neuquén lo que cambió su vida para siempre. En la Patagonia, conoció a Jimmy Halliday, con quien se casó en 1957. Su amor fue el comienzo de una hermosa familia.

Christine Garvie de Halliday, agasajada en su cumpleaños N° 90.

En 1958, nació su primera hija, Cathy, y dos años después, la familia se trasladó a Río Gallegos, donde nació su segundo hijo, Eduardo, en 1960. Los Halliday vivieron en la estancia Los Pozos, un lugar que se convirtió en su hogar y donde Christina se avocó enteramente a su familia.

Para la familia Halliday este año la emoción es aún mayor porque el 1° de agosto celebraron 140 años de historia.

“Granny”, abuela de cuatro y bisabuela de siete, llega a sus nueve décadas con buena salud y mucha independencia. Se ocupa personalmente de sus turnos médicos, sus compras y además, hace streching.

Santiago Halliday, nieto, junto a Jim y Hanna, bisnietos; Eugenia y Elena, nieta y bisnieta; Cristina, la cumpleañera; Caty Halliday, hija y su esposo Les junto a la Banda de Música Policial “14 de Noviembre”.

Disfruta especialmente de la música y de tejer, su hijo es el encargado de hilarle la lana que ella necesita para que en cada temporada otoño – invierno toda la familia tenga el abrigo asegurado.

Además, no se pierde actos, bailes o cualquier actividad en la que sus nietos y bisnietos sean participes.

Desde la familia destacaron el “trabajo invisible” de la Banda de Música Policial “14 de Noviembre” que con sus interpretaciones acompaña a la comunidad en momentos únicos como la celebración de los 90 años de “Granny”.

