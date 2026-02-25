Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 25 de febrero de 1900, la primera iglesia parroquial de Santa Cruz y la Patagonia fue bendecida e inaugurada por monseñor José Fagnano. Su construcción se había iniciado en 1899 bajo la dirección de Juan Bernabé, quien se había trasladado desde Punta Arenas.

En 1985, fue declarada Monumento Histórico Nacional, por Resolución del Ministerio del Interior 3312/85 y ratificada por Decreto 325/89 del Poder Ejecutivo Nacional.

Casamiento en la catedral, aproximadamente en 1920. Foto: Mi Río Gallegos

“Estamos muy contentos celebrando los 126 años de la primera bendición de este templo que hoy es nuestra catedral, 126 años de presencia, ha recorrido toda la historia de Santa Cruz. Hemos pasado tantas cosas en la provincia y seguramente muchos de nosotros nos hemos acercado a rezar, a dar gracias. Damos gracias y seguimos pidiéndole al Señor su gracia y su misericordia. Si bien estamos en febrero, arrancando el año es lindo iniciar con una acción de gracias como esta”, manifestó el sacerdote Ariel Silguero a La Opinión Austral.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

Amigos de Catedral (AMICA) “está hace muchos años, nos acompaña en todo lo que tiene que ver con las refacciones. Al tener 126 años y ser monumento histórico, requiere un cuidado muy particular, no es que se puede hacer cualquier cosa, tenemos que hacerlo con mucho cuidado y tratar de mantener todo lo que tenga que ver con nuestra historia porque la historia es parte de nuestro camino y hay que cuidarlo”, mencionó.

Asimismo, añadió que “toda la gente de la ciudad siempre está colaborando. Con todas las ayudas, vamos mejorando y manteniendo linda nuestra casa”.

El día a día

Consultado sobre las actividades que se llevan adelante en la catedral, Silguero repasó: “Hay celebraciones todos los días a las 18:00, aquí se hacen muchos casamientos, se hacen los bautismos. Siempre está abierta para las celebraciones. También, tenemos las visitas frecuentes de los chicos de los colegios Fátima, María Auxiliadora y Salesiano que vienen a hacer sus momentos de oración”.

“Siempre es lindo venir a esta casa porque como dice la palabra de Dios: ‘El Señor está en este lugar’. Así nos dice el libro del Génesis a Jacob y nosotros creemos verdaderamente que Dios está en este lugar, qué bueno que podamos encontrarnos con él y con el llevar también todo lo que vamos necesitando en este tiempo. Más de uno de nosotros está necesitando fuerza, paz, para arrancar este año y con todas las dificultades que puede haber, poder sentir esa fuerza de Dios“.

El sacerdote Ariel Silguero celebró la misa. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Celebrar los 126 es celebrar que estamos con el señor, Jesús está con nosotros y con él, caminamos hacia adelante”, afirmó.

La jornada de aniversario abrió con una cantata, continuó con una misa celebrada por el sacerdote Ariel Silguero y seguidamente, la comunidad compartió un cafecito con tortas y dulces, preparado por AMICA y con el acompañamiento de la Banda del Ejército “Combatientes del Atlántico Sur”.

Sobre la presentación musical, Silguero, destacó que la catedral “tiene esta vertiente que tiene que ver con lo cultural, todo lo que tenga que ver con la belleza siempre nos acerca a Dios. Hoy Lucas con la impresionante voz que tiene, junto a Federico, que acompañó, generaron un momento para que podamos ir preparando el corazón para esta linda celebración de hoy“.

“Siempre que todo lo cultural nos acerque a la belleza, la belleza nos acerca a Dios y Dios nos regala su gracia”, concluyó.