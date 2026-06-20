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La llegada del Día del Padre generó un mayor movimiento en los comercios de Río Gallegos, donde numerosas familias salieron en busca del regalo ideal para homenajear a los papás este domingo 21 de junio. La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) aportó un alivio al bolsillo de muchos vecinos y favoreció un repunte en las ventas durante los días previos a la celebración.

Locales de indumentaria, perfumería, tecnología y ferreterías registraron una afluencia superior a la habitual, con clientes recorriendo distintos puntos de la capital santacruceña para encontrar opciones acordes a cada presupuesto. La actividad también se reflejó en la Zona Franca, que mostró un incremento en la concurrencia y un ritmo más dinámico que en semanas anteriores.

Asimismo, la pasión por el Mundial 2026 se hizo presente en las vidrieras. Varios negocios aprovecharon la expectativa que genera la competencia internacional y sumaron artículos vinculados al fútbol, una alternativa elegida por quienes buscan sorprender a los agasajados con obsequios relacionados con el deporte.

El impacto del aguinaldo no solo se observó en la compra de presentes. Carnicerías, supermercados y almacenes experimentaron una mayor demanda de productos destinados a los encuentros familiares. El tradicional asado volvió a posicionarse como uno de los protagonistas de la fecha, acompañado por distintos alimentos y bebidas que formarán parte de las mesas donde padres, hijos y seres queridos compartirán la celebración.

De esta manera, la combinación entre el cobro del SAC y una de las fechas más significativas del calendario comercial permitió revitalizar la actividad económica local, llevando algo de alivio a un sector que sigue de cerca cada oportunidad para recuperar ventas.

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