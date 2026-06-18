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El Gobierno de Santa Cruz presentó este jueves una oferta salarial del 16,8% acumulado para los trabajadores de la educación durante una nueva reunión paritaria desarrollada en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia.

La propuesta fue rechazada por los gremios docentes ADOSAC y AMET, que consideraron que no alcanza para recuperar la pérdida del poder adquisitivo registrada durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial señalaron que continuarán trabajando “a los efectos de poder trabajar en un fortalecimiento de una propuesta”.

La reunión se realizó en Río Gallegos y contó con la participación de representantes del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, del Consejo Provincial de Educación (CPE), de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y de la autoridad laboral provincial.

Por el Ministerio de Economía estuvieron presentes Gonzalo Vera Baigorria, director provincial asesor, y Alberto Nicolás Villada Fernández, subsecretario de Coordinación Técnico Administrativa.

En representación del Consejo Provincial de Educación participaron Daniela Franchini, secretaria de Gestión Educativa; Romina Coria, subsecretaria de Gestión Administrativa; Adela Vera, asesora de Presidencia del CPE; y Pedro Gojan, asesor de Presidencia.

Por ADOSAC concurrieron Miguel Del Pla, César Javier Alegre y Adriana Astolfo. Por AMET participaron Gustavo Hernán Basiglio, secretario general; Enrique Eduardo Lucero Fairchild, secretario de Prensa; y Gonzalo Alí Garzón, secretario de Actas.

La reunión fue encabezada por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Omar Aravena.

La oferta salarial del Gobierno

Durante el encuentro, el Ministerio de Economía informó que el contexto macroeconómico y fiscal de la provincia continúa condicionado por la dependencia de la coparticipación nacional y presentó una propuesta salarial escalonada.

La oferta consiste en:

10% de incremento del valor punto para julio.

1% para agosto.

1% para septiembre.

1% para octubre.

1,5% para noviembre.

1,5% para diciembre.

Según detalló el Gobierno, el esquema representa un 16,8% acumulado para el segundo semestre del año. Además, se aclaró que los aumentos serían acumulativos y alcanzarían tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados del sector.

Antes de exponer la propuesta salarial, Economía también informó la fecha de pago del medio aguinaldo y señaló que se había solicitado al Banco Santa Cruz que no se aplicaran descuentos sobre ese concepto.

El análisis de ADOSAC: “No cubre nada de lo perdido”

Desde ADOSAC manifestaron su rechazo a la oferta y sostuvieron que la propuesta únicamente contempla una estimación de inflación futura.

El gremio señaló que “esta oferta implica un cálculo aproximado de lo que podría ser la inflación del segundo semestre, pero no cubre nada de lo que hemos perdido el primer semestre”.

Los representantes sindicales indicaron que la propuesta será elevada a las asambleas y al congreso provincial del sindicato, aunque adelantaron que consideran necesario que sea mejorada.

Además, plantearon que cualquier acuerdo debe reconocer tanto la inflación pasada como la futura y reclamaron una recomposición salarial que permita avanzar hacia salarios equivalentes al valor de la canasta básica calculada para la Patagonia.

ADOSAC también sostuvo que durante los primeros meses del año se produjo una pérdida del poder adquisitivo y remarcó que el incremento propuesto no contempla retroactividad para compensar ese proceso.

Más adelante, el gremio volvió a cuestionar la oferta al señalar que los índices oficiales del INDEC no reflejan completamente el costo de vida cotidiano de los trabajadores. “Tenemos casi seis meses con un congelamiento salarial, y no se congelaron los precios, sino que todo aumentó”, expresaron.

Según el sindicato, tomando los índices oficiales, la inflación acumulada del año rondaría el 14,7%, por lo que consideraron insuficiente una propuesta cuyos primeros impactos salariales se producirían recién a partir de agosto.

La respuesta del Gobierno sobre la inflación

Durante la discusión, el Ministerio de Economía respondió a los planteos gremiales vinculados a la canasta básica. Los funcionarios indicaron que la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra una Canasta Básica Total cercana a los $1.498.741, según los datos del INDEC.

Desde la cartera económica explicaron que toman como referencia los indicadores elaborados por el organismo nacional porque son los índices oficiales y reglamentarios.

ADOSAC respondió que no existe una medición específica de Canasta Básica Total emitida por el INDEC para Santa Cruz y defendió la utilización de los estudios realizados por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, al considerar que reflejan con mayor precisión la realidad regional.

La posición de AMET

Desde AMET coincidieron con parte de los cuestionamientos formulados por ADOSAC.

El sindicato sostuvo que existía expectativa de que el Ejecutivo provincial presentara una mejora salarial inmediata que sirviera como base para continuar negociando durante el segundo semestre.

La organización afirmó que la propuesta tiene un impacto limitado sobre los ingresos de los trabajadores y pidió que sea mejorada.

Asimismo, reclamó que cualquier nuevo ofrecimiento incluya cláusula gatillo, retroactividad, devolución de días descontados, restitución del FONID y un salario equivalente, como mínimo, a una Canasta Básica Total para los docentes ingresantes.

AMET también solicitó la realización de un cuarto intermedio para permitir que el Ministerio de Economía evalúe alternativas y presente una propuesta superadora.

Qué pasó con los descuentos por los días de paro

Uno de los temas centrales planteados por los gremios fue la devolución de los descuentos aplicados por medidas de fuerza.

ADOSAC abrió el debate solicitando respuestas concretas sobre los denominados “días caídos”, compromiso que, según señalaron, había sido asumido en una negociación anterior.

Ante esa consulta, desde el Consejo Provincial de Educación indicaron que todavía no podían brindar precisiones porque consideraban prioritario avanzar primero en la negociación salarial.

Más adelante, AMET reiteró el pedido de devolución de los descuentos, calificándolo como una demanda legítima de los trabajadores de la educación.

Por su parte, el Consejo Provincial de Educación informó que desde el 18 de mayo no se procesó ningún descuento vinculado a medidas de fuerza debido al dictado de la conciliación obligatoria.

Según explicó el organismo, en caso de que existiera algún descuento posterior, sería previo a la conciliación y respondería a cuestiones administrativas que no se habían procesado en su momento.

ADOSAC mantuvo su postura crítica sobre este punto y sostuvo que “el descuento por paro no es un mero procedimiento administrativo, es una decisión política que condiciona el derecho a huelga”.

El compromiso de seguir negociando

Luego de escuchar los planteos de ambas organizaciones sindicales, el Consejo Provincial de Educación ratificó la voluntad de continuar el diálogo.

Desde el organismo señalaron que existe disposición para seguir trabajando en acuerdos con los sindicatos. La postura oficial dejó abierta la posibilidad de analizar alternativas para fortalecer la propuesta presentada durante la jornada.

En tanto que el Ministerio de Trabajo fijó un cuarto intermedio para el día martes 23 de junio a las 16:00 horas.

Los otros reclamos planteados por los gremios

Además de la discusión salarial, AMET y ADOSAC presentaron una extensa lista de reclamos laborales, institucionales y de infraestructura.

Entre ellos se encuentran:

Creación de cargos de jefes de sección y bibliotecario en la Escuela Industrial N° 10 de Caleta Olivia.

Reparaciones edilicias y de calefacción en Biología Marina.

Incorporación del ítem de seguridad para personal de El Calafate.

Respuestas pendientes sobre situaciones laborales en la Escuela Industrial N° 4.

Creación del cargo de Supervisor de Educación Física.

Creación de horas institucionales para el ciclo superior.

Creación de cargos de AEP y Jefe Sectorial en EIPE Los Antiguos.

Finalización de la obra de la chacra y ampliación de espacios educativos.

Creación de un cargo de Jefe de Departamento de MMO y de un auxiliar docente de taller en la Escuela Industrial N° 11 de Perito Moreno.

Solución a los problemas de calefacción en la Escuela Industrial N° 7.

Creación de dos jefaturas de sección, un cargo de asesor pedagógico, incorporación de ayudantes de laboratorio y asignación de horas institucionales en la EIPE Río Gallegos.

Reintegro de fondos utilizados por un docente de la Escuela Industrial N° 6.

Información sobre matafuegos, tarjetas institucionales y programas de capacitación técnica.

Definiciones sobre obras educativas judicializadas, entre ellas la de Los Antiguos.

Cumplimiento del régimen de licencias y de acuerdos paritarios previos vinculados a la licencia anual ordinaria y al receso invernal.

Con la propuesta del 16,8% rechazada por ambos gremios, la negociación continuará en los próximos encuentros paritarios, donde el Gobierno provincial evaluará alternativas para fortalecer la oferta salarial presentada al sector docente.