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Este viernes el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz recibió por la mañana a un grupo de trabajadores afectados por el cierre de la sucursal de Carrefour Market de Río Gallegos, en el marco del seguimiento que el Gobierno Provincial realiza para resguardar las fuentes laborales.

La reunión fue encabezada por el secretario de Trabajo, Javier Aravena, quien dialogó con los empleados sobre la situación que atraviesan y les transmitió el compromiso del organismo de acompañar las gestiones que permitan preservar sus puestos de trabajo. En horas de la tarde, los trabajadores –consultados por La Opinión Austral– indicaron que desde Trabajo los convocaron a una audiencia para el miércoles 29 de julio, a las 12:00, aunque aún no tenían certeza si sería bajo la modalidad de una conciliación obligatoria, ya que aún no habían accedido al Acta.

“Preservar el trabajo”

Tras el encuentro de la mañana, el funcionario Javier Aravena había señalado que el Ministerio mantiene contacto permanente con el Sindicato de Empleados de Comercio, que lleva adelante las negociaciones con la empresa, y explicó que la intervención del Estado estará determinada por el desarrollo de esas conversaciones.

Los despedidos del supermercado Carrefour fueron recibidos por el secretario de Trabajo, Javier Aravena. En la foto, habla con los medios, Gustavo Nauto. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Nuestro objetivo es preservar la fuente de trabajo. Estamos trabajando en eso y hoy será una jornada importante para definir la medida administrativa que vamos a adoptar, de acuerdo con cómo evolucionen las negociaciones entre el sindicato y la compañía”, sostuvo por entonces.

El funcionario había remarcado que el Ministerio continúa monitoreando la situación y que la prioridad es recuperar la totalidad de los puestos laborales afectados por el cierre del establecimiento.

Aravena también destacó la importancia de recibir a los trabajadores y escuchar de primera mano sus inquietudes, reafirmando la política del Gobierno Provincial de mantener una presencia activa frente a los conflictos laborales.

El responsable de la cartera de Trabajo, Javier Aravena, se refirió al conflicto de los trabajadores de Carrefour Market. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Somos vecinos de esta provincia y tenemos el compromiso de responder a quienes atraviesan situaciones difíciles. Siempre vamos a estar cerca de los trabajadores y de sus familias”, dijo en ese momento.

En ese sentido, había subrayado que durante la reunión pudieron conocer distintas realidades personales, entre ellas la de jóvenes que transitaban su primer empleo y la de trabajadores con décadas de trayectoria que estaban próximos a acceder a la jubilación. “No debe haber un despido más en Santa Cruz”, aseveró y agregó “tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para recuperar esas fuentes laborales“.

El secretario explicó que el Gobierno Provincial acompaña las negociaciones que mantienen el Sindicato de Empleados de Comercio y la empresa, sin interferir en esa instancia de diálogo. No obstante, advirtió que si esas conversaciones no permitían alcanzar una solución que garantice la continuidad de los empleados, Trabajo avanzaría con las herramientas que prevé la legislación laboral.

Al local de Carrefour del centro de Río Gallegos ya le quitaron hasta el cartel. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Tenemos la decisión política de intervenir para proteger los puestos de trabajo, pero no vamos a entorpecer las reuniones que hoy mantienen las partes. Si ese camino se interrumpe o no permite recuperar los empleos, vamos a dictar la conciliación obligatoria porque necesitamos una discusión seria, profunda y definitiva para estos trabajadores”, sostuvo en horas de la mañana.

Audiencia en Trabajo

Más tarde, se conoció que finalmente que las partes habían sido convocados. En caso que se dicte la conciliación obligatoria, retrotraería el conflicto a cero, mientras las partes negocian en la instancia laboral.

Cabe destacar que, tras el encuentro con el secretario de Trabajo, los empleados del Carrefour Market indicaron al móvil de La Opinión Austral: “Acabamos de salir de una reunión con el subsecretario Aravena, donde nos puso al tanto de qué acciones están tomando. Hoy se van a volver a comunicar con el sindicato y con la empresa para ver qué avances hubo o no en la negociación. Y por lo que nos dijo, si no hay ningún avance, hoy estarían dictando la conciliación obligatoria“.

La tapa de La Opinión Austral del jueves 23 de julio.

Para los trabajadores, esa medida modificaría el escenario del conflicto. “Para nosotros eso es algo muy importante porque nos pararía en otra posición para poder pelear la reubicación, porque nosotros queremos pelear por los puestos de trabajo. No queremos resignarnos a solamente discutir una indemnización“.

El empleado sostuvo que existen condiciones para que la empresa reubique al personal. “Creemos que estamos en condiciones porque hay otro local abierto, porque el número de empleos no somos tantos y porque aparte somos muy buenos empleados. Entonces, creemos que están en condiciones de poder reubicarnos”.