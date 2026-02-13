En el Día Mundial del Preservativo, el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz llevó adelante una jornada de promoción y prevención en la Plaza San Martín de Río Gallegos.

Este viernes, durante cuatro horas, el equipo de Salud brindó consejería en salud sexual, realizó la entrega gratuita de preservativos, y ofreció test rápidos de VIH y sífilis. Además, se llevó adelante la vacunación correspondiente al calendario nacional.

En tanto que la Subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, acompañó la propuesta con un micrófono abierto para artistas en vivo, rincón matero y actividades lúdicas y recreativas.

En diálogo con La Opinión Austral, la referente del Programa de Salud Sexual, Gabriela Lucca, comentó: “La gente se acerca, generalmente ya conocen de qué se trata, aprovechan que estamos fuera del ámbito hospitalario, realizan sus consultas y hacen el test rápido de HIV y sífilis”.

Durante la jornada, la Subsecretaría de Juventud acompañó con propuestas recreativas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Luca recordó que para la realización del test rápido “no se necesita pedido médico, es un pre diagnóstico. En caso de que haya un resultado reactivo, de cualquiera de las dos infecciones, se debe confirmar con examen de laboratorio y hacer el abordaje de salud, el acompañamiento y el seguimiento de esa persona”.

Recordando que el preservativo es el único método que protege de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y también evita el embarazo no planificado, Luca subrayó que “fomentar el uso y el uso correcto del preservativo nunca está demás. Siempre está disponible durante todo el año en todos los hospitales de la provincia de Santa Cruz y en los centros de salud. En el Día Mundial del Preservativo y en este día tan lindo que nos acompaña, aprovechamos y quisimos salir para acercar este dispositivo a las personas, principalmente a los adolescentes y a las personas más jóvenes que a veces no quieren o no van al hospital a buscarlo”.

Aumento de casos

El Boletín Nº42 de Respuesta al VIH y las ITS publicado en diciembre de 2025, elaborado cada año por el Ministerio de Salud de la Nación, señala que los casos de ITS aumentaron en los últimos años.

Las infecciones como el VIH siguen diagnosticándose en el 98% de los casos por relaciones sexuales sin preservativo.

En la jornada también se entregaron preservativos de manera gratuita. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por otro lado, la sífilis registró un incremento sostenido de casos en los últimos años. En 2022 la tasa fue de 57,6 casos notificados cada 100 mil habitantes, en 2023 ascendió a 69,2 casos, y en 2024 alcanzó 93,0 casos.

“Hay muchas variables con respecto al aumento de casos. Hay casos, no nos tenemos que olvidar que es una enfermedad de notificación obligatoria. Se está trabajando mucho en el fortalecimiento de datos, también es una variable que acompaña el número”, expuso Luca.

Por último, recalcó: “Hay preservativos disponibles. Si bien desde Nación en un momento no estuvimos recibiendo, Provincia hizo la compra de preservativos, siempre tuvimos disponibles. Que se acerquen y los busquen”.