Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A días del inicio del ciclo lectivo, el Consejo Provincial de Educación puso en marcha obras clave en las Escuela Primaria Provincial N° 46 y N° 44 de Río Gallegos. La directora provincial de Mantenimiento, Marcia Arroyo, encabezó la presentación de los trabajos y confirmó la instalación de equipos de calefacción nuevos marca Westric, uno de 38.000 calorías y otro de 50.000 calorías, para el caso de la escuela ubicada en Jaramillo 620.

Además, el personal técnico repara los siete equipos existentes en el edificio. La intervención incluye la revisión integral de los caños de gas, la verificación de cañerías, la instalación de los nuevos artefactos y el control de los ductos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

“Se terminaron los parches. Son todos trabajos de fondo en este cambio histórico de las instituciones educativas en la provincia de Santa Cruz”, afirmó Arroyo durante la rueda de prensa.

Plazos de obra y alcance de los trabajos

La funcionaria precisó que la obra demandará entre 15 y 20 días y estimó que los trabajos concluirán antes del inicio de clases. De este modo, los estudiantes regresarán a las aulas con el sistema de calefacción en condiciones.

Alejandra Arroyo, directora del al EPP N° 46, destacó el trabajo de los docentes que colaboraron con la refacción del edificio. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Arroyo explicó que el área de Mantenimiento intervino el 100% de las instituciones críticas en materia de calefacción. “Quedan establecimientos donde reforzamos el mantenimiento o donde con el tiempo vamos a cambiar equipos, pero situaciones críticas ya no tenemos”, aseguró.

La directora provincial también destacó el plan de mantenimiento que el Gobierno de Santa Cruz ejecuta desde diciembre en distintas localidades. Las cuadrillas realizaron limpieza de patios, desmalezamiento, recambio de luminarias, limpieza y cambio de tanques de agua y reparaciones generales en edificios escolares de Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Puerto Deseado y Las Heras, entre otras ciudades.

“Con esta obra se termina la rotación” Alejandra Oyarzo, directora de la EPP N° 46

La directora de la EPP N° 46, Alejandra Oyarzo, celebró el inicio de la obra y remarcó el impacto directo en la comunidad educativa. “Estas obras benefician alrededor de 300 familias. Es una noticia excelente”, sostuvo.

¡A TRABAJAR! La comunidad educativa colabora con la puesta a punto de la EPP N° 46 antes del inicio de clases. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

La escuela arrastraba problemas de calefacción desde 2022 y durante el último año la situación se agravó. “La calefacción andaba muy floja. Funcionaban muy pocos equipos”, explicó Oyarzo. En el invierno pasado, la institución implementó un sistema de rotación de grados para enfrentar las bajas temperaturas.

“Con esta obra se termina la rotación y vamos a poder estar todos tranquilos trabajando en todas las aulas”, afirmó la directora. También señaló que uno de los inconvenientes anteriores consistía en que la calefacción no llegaba de manera uniforme a todas las aulas, situación que ahora buscan corregir con una revisión integral del sistema.

La EPP N° 44 de Río Gallegos también comenzó con obras antes del inicio de clases. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Condiciones edilicias y planificación pedagógica

Además del recambio y reparación de equipos de calefacción, la escuela requiere atender goteras, filtraciones en techos y el cambio del marco de una ventana afectada por la oxidación. Sin embargo, la prioridad actual se centra en garantizar calefacción adecuada para el invierno.

Norma Franco, supervisora pedagógica. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde el área pedagógica, la supervisora Norma Franco consultada por La Opinión Austral destacó la importancia de resolver la cuestión edilicia para fortalecer la planificación escolar. “Ahora estamos en condiciones de asegurar que no haya más rotaciones y que los chicos estén dentro de las aulas como corresponde”, expresó.

La supervisora confirmó que este año la provincia profundiza el plan de alfabetización iniciado en 2024. El programa continuará con fuerte trabajo en Lengua y sumará un refuerzo específico en Matemática, con el objetivo de consolidar los aprendizajes y fortalecer las prácticas docentes.