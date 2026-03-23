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El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dio a conocer el índice de ventas de enero en supermercados, mayoristas, autoservicios y centros de compras. El dato indica una baja en el consumo.

Las ventas en supermercados cayeron 1,2% interanual en enero de 2026 y 1,5% respecto del mes previo. Por su parte, las ventas interanuales de los autoservicios mayoristas aumentaron 1,3%.

Supermercados

En el informe, el organismo marca que “en enero de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 1,2% respecto a igual mes de 2025”, tal cual lo indica el informe del INDEC.

Además, en el mismo se subraya que “en enero de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una baja de 1,5% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior”.

El consumo masivo en supermercados marcó otro retroceso en enero. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La comparación mensual desestacionalizada evidencia el mismo contraste: los mayoristas presentaron un aumento de 0,8% frente a diciembre, mientras que los supermercados descendieron 1,5 por ciento. Esta diferencia subraya la creciente preferencia por los autoservicios mayoristas, elegidos por hogares y comercios de proximidad ante la pérdida de poder de compra y la inflación persistente.

Ticket y facturación

Siempre a nivel general, el ticket medio de los mayoristas alcanzó $50.372, con una mejora interanual de 47,1%. En los supermercados, el importe promedio por transacción fue de $34.840, con un crecimiento de 30,1% respecto a enero de 2025, según datos oficiales.

La facturación a precios corrientes, en los mayoristas, las ventas sumaron $339.788,7 millones, con un alza de 25,8% interanual, según el Indec. Los supermercados minoristas alcanzaron $2.339.233,3 millones, implicando un crecimiento de 25,1% respecto al año anterior, de acuerdo con el informe de supermercados del INDEC.

Por rubros

El análisis por rubros muestra que “Carnes” lideró los aumentos interanuales en ambos formatos, pero con intensidades dispares: en autoservicios mayoristas creció 70,7%, y en supermercados, 49,4 por ciento. En el canal mayorista, también destacaron los rubros “Almacén” (30,5%) y “Artículos de limpieza y perfumería” (19,7%). Los supermercados, en tanto, sobresalieron en “Verdulería y frutería” (38,3%), “Alimentos preparados y rotisería” (32,5%) y “Panadería” (27,2%).

Los precios siguen en aumento y repercuten en el consumo.

En participación sobre la facturación total, los autoservicios mayoristas concentraron 42% en “Almacén”, 27,3% en “Artículos de limpieza y perfumería” y 12,7% en “Bebidas”; el rubro “Carnes” representó 3,2%. Los supermercados, por su parte, tuvieron mayor peso en “Almacén” (24,7%), “Artículos de limpieza y perfumería” (14,1%) y “Carnes” (13,6%).

El repaso de los medios de pago evidencia nuevas preferencias. En supermercados, las operaciones con tarjeta de crédito explicaron el 43,1% del total facturado, con un salto de 22,5% interanual. El uso de tarjeta de débito fue del 25% y creció 8,5%, mientras que el pago en efectivo abarcó el 17,1%, avanzando 35,4%. Los llamados “otros medios” —billeteras virtuales, QR y similares— llegaron al 14,8%, registrando un aumento de 63,1%, según el informe oficial.

En los autoservicios mayoristas, los “otros medios de pago” (32,2%) lideraron tal crecimiento, con una mejora de 48,4% en un año. El efectivo representó el 25,7% (+32,6%), la tarjeta de crédito el 26% (+18,8%) y la tarjeta de débito el 16%, cayendo 2,9%. La digitalización financiera y la búsqueda de alternativas frente a la inflación determinaron estos cambios en ambos formatos.

Por regiones

En cuanto a las regiones del país, en la provincia de Santa Cruz las ventas totales a precios corrientes por habitante, fue de 159.947 pesos. Fue la segunda más alta de la Patagonia, Neuquén con 167.390 fue la primera, y Tierra del Fuego con 158.730, la tercera.

A nivel general, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue de 116.726; en Chubut, 119.368; en Río Negro, 135.878, entre las más altas. En el otro extremo, en Chaco 16.015; en Formosa, 17.618; y en Corrientes, 19.769 pesos por persona.