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Una escena tan inesperada como llamativa alteró la tranquilidad del centro de Río Gallegos durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre: un guanaco apareció corriendo libremente por distintas calles de la capital santacruceña, sorprendiendo a automovilistas, peatones y vecinos que se encontraron con el animal en medio del movimiento habitual de la ciudad.

En un primer momento, la cantidad de imágenes y videos que circularon en redes sociales hizo pensar que podían ser varios ejemplares. Desde el Consejo Agrario Provincial reconocieron que, ante la cantidad de registros viralizados, también consideraron esa posibilidad. Sin embargo, finalmente se confirmó que se trataba de un solo animal.

El guanaco fue visto en distintos sectores de Río Gallegos. Uno de los primeros registros lo ubicó en inmediaciones de la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín. Luego, protagonizó un particular recorrido por las calles céntricas hasta llegar hasta la costanera de la ciudad.

Minutos después, descendió hacia la ría y llegó hasta la zona de la marisma. También hubo reportes de vecinos que lo ubicaron en sectores como Mariano Moreno y Entre Ríos, y atravesando la avenida Balbín. La sucesión de avistamientos alimentó la confusión inicial sobre la posible presencia de varios animales.

Finalmente, Bomberos logró cercar al guanaco y capturarlo en la zona de la Costanera.

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