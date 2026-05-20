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Tras los hechos de violencia ocurridos en la tarde de este martes en el predio del Campus Universitario de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG), donde un trabajador nodocente apuñaló a un estudiante de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social desde La Marea Estudiantil, presidencia del Centro de Estudiantes y Consejeras, convocaron a una Asamblea Estudiantil Urgente.

“Ante los hechos de violencia, organicemos una respuesta”, convocaron desde la organización estudiantil este miércoles a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp y sostuvieron que “creemos que es de suma importancia reunirnos en una asamblea y debatir que hacer de cara a esto”.

La convocatoria es para este jueves a las 18:00 en el hall del Campus Universitario.

Cabe recordar que este miércoles las actividades académicas fueron suspendidas, según informó la institución, “para no interferir con la investigación judicial” que se encuentra en curso y que busca esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido en el sector del patio interno del establecimiento universitario.