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La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) confirmó la suspensión de las actividades académicas también para este miércoles en la Unidad Académica Río Gallegos, luego del violento episodio ocurrido en el campus que dejó a un estudiante gravemente herido tras ser apuñalado.

Según informó la institución, la decisión se tomó “para no interferir con la investigación judicial” que se encuentra en curso y que busca esclarecer las circunstancias del ataque ocurrido en el sector del patio interno del establecimiento universitario.

El hecho generó una fuerte conmoción dentro de la comunidad educativa, no solo por la violencia del episodio, sino también por haberse producido en un espacio de formación superior con alta circulación de estudiantes y trabajadores.

Comunicado oficial de la UNPA tras el hecho de violencia

A través de un comunicado institucional fechado el 19 de mayo de 2026 en Río Gallegos, la UNPA expresó su “más profundo repudio ante cualquier acto que vulnere la convivencia pacífica y la seguridad” dentro de sus instalaciones.

En el texto, la casa de altos estudios confirmó que el estudiante afectado recibió atención médica inmediata en el lugar del hecho y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos, donde permanece internado bajo seguimiento médico. La Opinión Austral pudo saber que tras salir de quirófano, donde le realizaron cinco puntos de sutura, tiene un drenaje de pulmón y que deberá estar internado al menos 5 días.

Asimismo, las autoridades universitarias señalaron que mantienen contacto permanente con el centro de salud y el entorno familiar del joven, con el objetivo de acompañar su evolución clínica en este difícil momento.

Intervención policial y avance de la investigación

Tras el ataque, la universidad informó que se dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, lo que permitió la intervención de personal de la Policía de Santa Cruz y del Gabinete Criminalístico, quienes trabajaron en el campus para resguardar la escena del hecho y realizar las pericias correspondientes.

La UNPA también confirmó que se puso a total disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, aportando todos los elementos solicitados para el avance de la causa judicial.

En paralelo, se indicó que las fuerzas de seguridad lograron la detención del presunto agresor, mientras continúa la investigación para determinar la mecánica del violento episodio ocurrido dentro del ámbito universitario.

Medidas institucionales

Desde la institución remarcaron que, además de la causa judicial en curso, se iniciarán actuaciones administrativas internas de oficio para analizar lo sucedido dentro del campus y eventuales responsabilidades.

La universidad reafirmó además su compromiso con la construcción de un “espacio educativo seguro, solidario y libre de violencia”, en un contexto de fuerte preocupación entre estudiantes, docentes y no docentes.

Mientras tanto, el campus de la UNPA en Río Gallegos permanecerá cerrado durante toda la jornada de este miércoles, manteniéndose la suspensión de actividades académicas mientras avanza la investigación judicial.