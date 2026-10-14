En un comunicado difundido a las 10:40, la empresa provincial informó que los operarios del área de Agua trabajan desde la noche del martes en la reparación de la cañería afectada, en el tramo que conecta Palermo con la Planta Potabilizadora.

“Se estima que los trabajos demandarán aproximadamente 4 horas más, para completar las tareas previstas”, precisó SPSE en su actualización. De cumplirse ese plazo, las tareas podrían extenderse hasta primeras horas de la tarde, aunque el organismo no informó un horario definitivo para la finalización de la reparación ni para la normalización del servicio.

La empresa indicó que continuará comunicando las novedades a través de sus redes oficiales.

Dónde se detectó la fisura en el acueducto de Río Gallegos

El inconveniente fue detectado el martes 13 de octubre, cerca de las 19:00, cuando los equipos de SPSE identificaron una fisura en el acueducto principal de 700 milímetros, a la altura de la Escuela de Policía.

En el primer comunicado, difundido esa misma noche, la empresa anunció que los equipos operativos comenzarían con las tareas de despeje de la zona y la posterior reparación de la cañería.

Los trabajos continuaron durante la noche y la mañana del miércoles. Según la última actualización oficial, el personal de Agua seguía interviniendo en el tramo que vincula Palermo con la Planta Potabilizadora.

Hasta el momento, SPSE no precisó cuánto tiempo demandará la recuperación completa del abastecimiento una vez concluidas las tareas sobre el caño afectado.

Escuelas suspendieron las clases por la falta de agua

La interrupción del servicio también tuvo consecuencias en establecimientos educativos de Río Gallegos. Algunas instituciones informaron a las familias que no podían garantizar el desarrollo habitual de las actividades debido a la falta de agua en sus reservas.

El Colegio Instituto Austro comunicó la suspensión de todas las actividades de este miércoles. En el mensaje enviado a las familias, el equipo de conducción explicó que la decisión se tomó porque el establecimiento no contaba con agua en sus reservas. De todas formas solicitó a los estudiantes que permanezcan atentos a las actividades que se enviarían de manera virtual.

Otra de las escuelas que anunció la suspensión de la jornada fue la EPP N° 46 Integración Latinoamericana para el turno tarde por falta de agua. La institución señaló que informaría cualquier novedad a través de sus canales de comunicación con las familias.

Cómo seguirá el servicio de agua en Río Gallegos

La evolución del abastecimiento dependerá del avance de los trabajos sobre el acueducto principal y de las próximas comunicaciones oficiales de SPSE.

A las 10:40 de este miércoles, el organismo calculaba que restaban aproximadamente cuatro horas de tareas. Sin embargo, ese plazo corresponde a la reparación prevista y no constituye una confirmación de la hora exacta en que el suministro quedará normalizado en todos los sectores de la ciudad.

Mientras continúan las intervenciones, las familias deberán consultar las comunicaciones de cada establecimiento educativo para conocer posibles cambios en los horarios o en el dictado de clases.

SPSE informó que mantendrá actualizada la información sobre el avance de la reparación a través de sus redes oficiales.